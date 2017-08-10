Жебривский: "До 24 августа отключимся от сети ДНР"

10.08.17 15:00Сколько просмотров этой статьи97Сколько комментариев этой статьи0

Украине осталось переподключить энергоснабжение нескольких сел в районе Горловки.

Власти Украины переподключили Авдеевку и Красногоровку, которые ранее получали электроэнергию по линиям со стороны ДНР. На сегодняшний день энергией со стороны "республики" пользуются несколько сел в районе Горловки, но и их вскоре переподключат.

Об этом в интервью Укринформу сообщил руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Еще ориентировочно в начале года баланс перетеканий электроэнергии с той стороны и с нашей туда был для Украины минус 30 млн гривен в месяц. То есть, так называемая ДНР поставляла нам электроэнергию из Зуевки через Макеевку, а мы поставляли им. У нас были подключены с той стороны Красногоровка, Авдеевка, Бахмутка, Жованка, Зайцево и еще ряд населенных пунктов. В прошлом году мы переподключили Красногоровку, в этом году в апреле, наконец, завершили переподключение Авдеевки", – сказал Жебривский.

Он напомнил, что после обстрелов сепаратистов в Жованке больше года не было света. "В настоящий момент мы проводим и там переподключение. И ко дню Независимости точно, будем пытаться и раньше, подключим Жованку, Зайцево, Бахмутку и Пески к энергетической сети контролируемой Украиной территории", – добавил Жебривский.

По его словам, решение об отключении территории ДНР от украинской энергосистемы было принято после так называемой "национализации" украинских предприятий и неуплаты долгов за энергоснабжение.

Жебриский сообщил, что на сегодняшний день только за поставку воды КП Вода Донбасса на территории ДНР долги достигают 1,6 млрд гривен, из них приблизительно 70% – это электроэнергия.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 апреля Украина полностью отключила электроэнергию сепаратистам ЛНР за долги. Вскоре стало известно, что электроснабжение Луганску начали обеспечивать ДНР и Россия. В частности, российские власти назвали это "гуманитарной поддержкой".

Похожие новости

16.09.14 15:38Депутаты ввели особый статус для Донбасса и освободили боевиков от ответственности

29.08.14 15:26Оксана Янишевская: Мы должны обеспечить предоставление качественной помощи переселенцам

06.08.14 11:48В ООН посчитали количество убитых на востоке Украины

14.06.14 12:10Уничтожен лидер мариупольских террористов «Чечен»

10.04.12 14:40Занимательное обществоведение

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Четверг, 10.08.2017

Закругление верхнее-левое

20:00Безвиз в действии: украинку сняли с рейса из-за билета в один конец

19:40В Киеве скоропостижно скончался известный художник

19:15За хищения задержаны пять чиновников Минобороны

19:00iPhone 8 показали на "живом" видео

18:49В центре Николаева 52-летний мужчина пытался изнасиловать девушку

18:25Новый удар по кошельку: в Украине подорожали мясо, медикаменты и транспорт

18:10Министр социальной политики заявил, что украинцы много едят

17:50На Николаевщине пожарная опасность достигла 5 класса

17:36В Николаеве появится возможность электронного билета в общественном транспорте

17:23В Николаеве шмормовое предупреждение

17:13ВНО: почти 300 абитуриентов набрали высший балл

16:41Саакашвили потратил на содержание массажистки 50 тысяч бюджетных долларов

16:20За день в Николаеве граждане самостоятельно задержали двух вероятных грабителей

16:00На берег Кинбурна выбрасывает мертвых дельфинов

15:40В Украине от эпидемии АЧС погибли 130 тысяч свиней

15:20В Очакове шестеро детей попали в больницу с отравлением

15:00Жебривский: "До 24 августа отключимся от сети ДНР"

14:40В Николаеве проведут закупку пятидесяти троллейбусов

14:20В Турции задержан россиянин, который хотел сбить самолет США

14:00Возле рынка "Колос" прорвало водопровод -- жители останутся без водоснабжения

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

27.07.17 20:173680

Британия определилась, когда ограничит свободный въезд для стран ЕС

27.07.17 20:295180

В сети появилось видео со свадьбы внука Аллы Пугачевой

27.07.17 20:463940

Финляндия Путину: освободите украинских заложников

27.07.17 21:004040

На Храмовой горе в Иерусалиме новые столкновения

Самые читаемые

05.08.17 10:0813310

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

29.07.17 10:3512520

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

28.07.17 20:007810

В Польше обвинили РФ в фальсификации истории Второй мировой

31.07.17 16:217720

Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама