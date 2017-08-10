Жебривский: "До 24 августа отключимся от сети ДНР"

Украине осталось переподключить энергоснабжение нескольких сел в районе Горловки.

Власти Украины переподключили Авдеевку и Красногоровку, которые ранее получали электроэнергию по линиям со стороны ДНР. На сегодняшний день энергией со стороны "республики" пользуются несколько сел в районе Горловки, но и их вскоре переподключат.

Об этом в интервью Укринформу сообщил руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Еще ориентировочно в начале года баланс перетеканий электроэнергии с той стороны и с нашей туда был для Украины минус 30 млн гривен в месяц. То есть, так называемая ДНР поставляла нам электроэнергию из Зуевки через Макеевку, а мы поставляли им. У нас были подключены с той стороны Красногоровка, Авдеевка, Бахмутка, Жованка, Зайцево и еще ряд населенных пунктов. В прошлом году мы переподключили Красногоровку, в этом году в апреле, наконец, завершили переподключение Авдеевки", – сказал Жебривский.

Он напомнил, что после обстрелов сепаратистов в Жованке больше года не было света. "В настоящий момент мы проводим и там переподключение. И ко дню Независимости точно, будем пытаться и раньше, подключим Жованку, Зайцево, Бахмутку и Пески к энергетической сети контролируемой Украиной территории", – добавил Жебривский.

По его словам, решение об отключении территории ДНР от украинской энергосистемы было принято после так называемой "национализации" украинских предприятий и неуплаты долгов за энергоснабжение.

Жебриский сообщил, что на сегодняшний день только за поставку воды КП Вода Донбасса на территории ДНР долги достигают 1,6 млрд гривен, из них приблизительно 70% – это электроэнергия.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 апреля Украина полностью отключила электроэнергию сепаратистам ЛНР за долги. Вскоре стало известно, что электроснабжение Луганску начали обеспечивать ДНР и Россия. В частности, российские власти назвали это "гуманитарной поддержкой".