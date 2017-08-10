Саакашвили потратил на содержание массажистки 50 тысяч бюджетных долларов

10.08.17 16:41Сколько просмотров этой статьи86Сколько комментариев этой статьи0

В сети появились фотографии популярной немецкой массажистки Дороти Штерн, на которую Михеил Саакашвили потратил около 50 тысяч долларов бюджетных денег

Прокуратура Грузии обвиняет бывшего президента страны в том, что он тратил бюджетные деньги не совсем по назначению. Михеила Саакашвили уличили в растрате государственных средств на услуги и содержание известной немецкой массажистки Дороти Штерн. Эта женщина также известна под псевдонимом Dr. Dot (Доктор Дот).

В прокуратуре уверены, что бывший президент Грузии щедро оплатил массаж и пребывание Дороти Штерн в Тбилиси, что обошлось в 50 тысяч долларов. И речь идет не о личных сбережениях политика, а о бюджетных средствах. У следствия также имеется информация о том, что Саакашвили привез Dr. Dot из Берлина в Грузию на личном самолёте.

Сама госпожа Штерн только подтвердила имеющиеся у прокуратуры факты своего пребывания в гостях у Саакашвили. В своем онлайн-дневнике массажистка рассказывала о том, как политик заботился о ее безопасности, водил по дорогим ресторанам и щедро оплачивал услуги, собственно, массажа.

Надо сказать, что Дороти Штерн проводит сеансы по свей авторской технике – она кусает своих клиентов. Массаж Dr. Dot пользуется популярностью и среди мировых звезд. Среди клиентов немецкого доктора Эминем, Рианна, Канье Уэст, Гвен Стефани и другие знаменитости.

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