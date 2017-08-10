Министр социальной политики заявил, что украинцы много едят

10.08.17 18:10Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

Министр социальной политики Андрей Рева в эфире 112 канала заявил, что украинцы много едят. Именно поэтому, по мнению министра, люди тратят половину дохода на продукты питания.

Отвечая на вопрос о том, почему люди в Украине тратят половину своих заработных плат на покупку продуктов питания, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинцы много едят. Для сравнения были приведены жители Германии, которые отдают за еду только 14% своего дохода.

Рева подчеркнул, что если сравнивать немцев и украинцев, то у народов разная система приоритетов. Он рассказал о своем отце, который всю жизнь считал приоритетом хорошо покушать. Мол, в чем-то можно себе отказать, но полноценное питание – прежде всего.

«У наших людей есть такая историческая традиция – голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе», — отметил Андрей Рева. По словам министра, у немцев все иначе, к них совсем дрогой рацион. В Германии культура питания существенно отличается от украинской.

«Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковые в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура», — говорит чиновник.

Он считает, что украинцы привыкли много кушать, поэтому и тратят на продукты значительно больше, чем немцы.

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