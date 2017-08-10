За хищения задержаны пять чиновников Минобороны

Также в суд передали дело на двух служащих коммерческого предприятия.

Главная военная прокуратура направила обвинительные акты в суд на пятерых действующих и бывших чиновников Минобороны и двоих служащих коммерческого предприятия. Их подозревают в хищении госсредств при закупке касок и бронежилетов в 2014-2015 годах.

"Пяти бывшим и нынешним руководителям департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины", – сообщили в ГПУ.

В прокуратуре также рассказали, что чиновники подписали ряд договоров с коммерческими предприятиями на поставки касок и бронежилетов для украинской армии по цене с налогом на добавленную стоимость, хотя, согласно законодательству, на период проведения антитеррористической операции эти товары освобождены от НДС.

"На основании подписанных ими платежных поручений Министерство обороны в течение 2014–2015 годов незаконно уплатило на счет предприятия-поставщика в общем 32,6 млн грн в виде НДС. Кроме того, дополнительными соглашениями к отдельным таким договорам была безосновательно увеличена цена поставленных касок и бронежилетов, что привело к лишним расходам министерства на общую сумму более 1,5 млн грн", – сообщили в пресс-службе.

Также в рамках этого уголовного производства объявлено о подозрении директору и главному бухгалтеру предприятия-поставщика в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). Имущество подозреваемых арестовано.