МИД Украины обратилось к КНДР

11.08.17 12:24Сколько просмотров этой статьи111Сколько комментариев этой статьи0

Угрозы Пхеньяна ударить по острову Гуам представляют угрозу для мировой безопасности, считает официальный Киев

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность относительно намерений Корейской народно-демократической республики (КНДР) осуществить запуск баллистических ракет по целям в районе острова Гуам. Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

Ка известно, на острове Гуам расположена американская военная база.

"По мнению украинской стороны, такие действия Пхеньяна углубляют опасность военного конфликта в регионе Восточной Азии и угрожают международному миру и безопасности", – говорится в заявлении МИД, распространенном в пятницу, 11 августа.

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