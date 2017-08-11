МИД Украины обратилось к КНДР

Угрозы Пхеньяна ударить по острову Гуам представляют угрозу для мировой безопасности, считает официальный Киев

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность относительно намерений Корейской народно-демократической республики (КНДР) осуществить запуск баллистических ракет по целям в районе острова Гуам. Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

Ка известно, на острове Гуам расположена американская военная база.

"По мнению украинской стороны, такие действия Пхеньяна углубляют опасность военного конфликта в регионе Восточной Азии и угрожают международному миру и безопасности", – говорится в заявлении МИД, распространенном в пятницу, 11 августа.