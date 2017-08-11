28.07.17 19:404920
МИД Украины обратилось к КНДР
|11.08.17 12:24
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Угрозы Пхеньяна ударить по острову Гуам представляют угрозу для мировой безопасности, считает официальный Киев
Угрозы Пхеньяна ударить по острову Гуам представляют угрозу для мировой безопасности, считает официальный Киев
Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность относительно намерений Корейской народно-демократической республики (КНДР) осуществить запуск баллистических ракет по целям в районе острова Гуам. Об этом говорится в заявлении украинского МИД.
Ка известно, на острове Гуам расположена американская военная база.
"По мнению украинской стороны, такие действия Пхеньяна углубляют опасность военного конфликта в регионе Восточной Азии и угрожают международному миру и безопасности", – говорится в заявлении МИД, распространенном в пятницу, 11 августа.