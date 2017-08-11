28.07.17 17:415920
Знаменитая украинская чемпионка призвала Порошенко отправить депутатов в АТО
|11.08.17 14:10
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Знаменитая украинская гимнастка, чемпионка Универсиады Надежда Васина призвала президента страны Петра Порошенко организовать для народных депутатов командировку в зону АТО.
Знаменитая украинская гимнастка, чемпионка Универсиады Надежда Васина призвала президента страны Петра Порошенко организовать для народных депутатов командировку в зону АТО.
По мнению спортсменки, чиновники не осознают всю серьезность событий на Востоке нашей Родины.
«Я предлагаю организовать командировку в зону АТО всем депутатам ВР и доблестному Кабмину, чтобы они побыли несколько дней в эпицентре боевых действий. Думаю, что после этого они начнут работать более слаженно и станут лучше понимать ситуацию на Востоке, а всем нам станет легче реализовать планы по изгнанию агрессора и восстановлению мира на нашей земле», – написала Васина в своем блоге на «Обозревателе».