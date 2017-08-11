Знаменитая украинская чемпионка призвала Порошенко отправить депутатов в АТО Знаменитая украинская гимнастка, чемпионка Универсиады Надежда Васина призвала президента страны Петра Порошенко организовать для народных депутатов командировку в зону АТО. По мнению спортсменки, чиновники не осознают всю серьезность событий на Востоке нашей Родины. «Я предлагаю организовать командировку в зону АТО всем депутатам ВР и доблестному Кабмину, чтобы они побыли несколько дней в эпицентре боевых действий. Думаю, что после этого они начнут работать более слаженно и станут лучше понимать ситуацию на Востоке, а всем нам станет легче реализовать планы по изгнанию агрессора и восстановлению мира на нашей земле», – написала Васина в своем блоге на «Обозревателе». Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама