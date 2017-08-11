Сын Януковича подал иск против НБУ Александр Янукович требует возместить ему убытки. Сын экс-президента Украины Виктора Януковича – Александр – подал иск в Печерский районный суд Киева против Национального банка Украины. Иск был зарегистрирован на сайте суда 10 августа. В нем указан истец Александр Янукович, ответчик – НБУ. Суть дела – возмещение убытков. Судья, которая будет рассматривать иск – Лариса Цокол. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама