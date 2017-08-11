28.07.17 17:415920
Сын Януковича подал иск против НБУ
|11.08.17 15:00
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Александр Янукович требует возместить ему убытки.
Александр Янукович требует возместить ему убытки.
Сын экс-президента Украины Виктора Януковича – Александр – подал иск в Печерский районный суд Киева против Национального банка Украины.
Иск был зарегистрирован на сайте суда 10 августа. В нем указан истец Александр Янукович, ответчик – НБУ. Суть дела – возмещение убытков.
Судья, которая будет рассматривать иск – Лариса Цокол.