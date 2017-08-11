Военным в зоне АТО увеличили зарплаты

О повышении окладов официально объявило Минобороны.

Выплаты военнослужащим в зоне проведения Антитеррористической операции будут увеличены с сентября текущего года. Об этом заявил на брифинге в пятницу, 11 августа, представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, сообщает Интерфакс-Украина.

"Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак подписал приказ, которым увеличены выплаты военнослужащим, проходящим службу в районе проведения АТО. В соответствии с приказом, оплата личному составу, который выполняет задачи на первой линии обороны, увеличена до 10 тысяч гривен в месяц, на второй линии - до 4,5 тысяч гривен ", - сказал он.