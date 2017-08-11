Гройсман признал, что не сможет за год отремонтировать все "убитые" дороги в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ответил скептикам, недовольным темпами ремонта дорог в стране.

Соответствующая запись появилась в Facebook главы правительства.

«Каждый мой пост или репост об отремонтированных дорогах получает сотни комментариев, среди которых немало таких — „а вы проедьте там“, „а вы посмотрите здесь“. Понимаю, что ездить изо дня в день по разбитой дороге удовольствия мало. Но до нынешнего состояния дорог Украины довели ли не за год или за три. И через год-два-три не исправить то, что разрушалось годами», — написал он.

При этом он согласился с мнением его подписчиков о том, что невзирая на старания дорожников, в стране все же остается множество «адски разбитых» дорог, пообещав вспомнить о них осенью.

«Осенью, когда мы будем говорить о планах капитального ремонта на ближайшие годы, об этих дорогах мы тоже не забудем!» — заверил Гройсман.

По его словам, лично он сделает все, чтобы люди начали привыкать к тому, что в стране наводят порядок не от случая к случаю, а системно и последовательно.