Киев выразил протест из-за перекрытия пролива

11.08.17 19:37Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

России направили ноту протеста.

МИД Украины направило ноту протеста из-за запрета Россией судоходства через Керченский пролив в связи со строительством Керченского моста. Заявление разместили на сайте ведомства.

"МИД Украины выражает протест в связи с введением Российской Федерацией запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанного со строительством моста, и в очередной раз подчеркивает противоправности таких действий", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что строительство моста происходит с нарушениями международного права, поскольку Украина как прибрежная страна не давала такого права. В Украине также обеспокоены вредом окружающей среде, который может нанести строительство.

"Введение Российской Федерацией в одностороннем порядке ограничения на морское судоходство через Керченский пролив является очередным грубым пренебрежением Российской Федерацией нормами международного права", - отмечает МИД.

Напомним, Россия перекрыла Керченский пролив для судоходства, и намерена это делать в течение августа и сентября.

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