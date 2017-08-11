Transparency International требует запретить Насирову появляться в ГФС

11.08.17 20:52Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Представительство Transparency International обратилось к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с требованием запретить отстраненному от должности главе Государственной фискальной службы Роману Насирову находиться в служебном кабинете.

Соответствующее обращение размещено на сайте представительства.

Таким образом представители антикоррупционной организации отреагировали на сообщения СМИ о том, что 4 августа 2017 года подозреваемый находился в своем рабочем кабинете.

«Есть основания предполагать, что, продолжая пользоваться служебным кабинетом и полномочиями, подозреваемый имеет возможность уничтожить или подделать доказательства и документы, повлиять на свидетелей и других участников уголовного производства. Поэтому ТI Украина призывает САП обратиться к следственному судье с ходатайством об отстранении Романа Насирова от должности, а также о запрете находиться в служебном кабинете, знакомиться со служебными документами и давать какие-либо распоряжения подчиненным», — говорится в письме.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло ущерб государству на сумму около 2 млрд грн.

7 марта Соломенский районный суд избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен. Залог за него внесла жена 16 марта.

Похожие новости

08.06.17 14:25Суд отказался взыскать с Насирова 100 млн грн

13.03.17 19:00Апелляционный суд оставил Насирова под стражей

11.03.17 15:47Почему Европейский суд не поможет Насирову — видео

07.03.17 10:12У Насирова нет денег для внесения залога

18.08.11 11:04Украинец отсудил рекордную сумму за пытки в милиции

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Пятница, 11.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:01В Южноукраинске от имени церкви ходят по квартирам и собирают деньги

20:52Transparency International требует запретить Насирову появляться в ГФС

20:40Польские пограничники штрафуют туристов за селфи

20:2419-летнему украинцу в России дали восемь лет по статье «терроризм»

20:15Самый дорогой фильм в истории французского кино провалился в прокате

20:00Как возместить ущерб от затопления квартиры

19:37Киев выразил протест из-за перекрытия пролива

19:23В Николаеве мужчину обвинили в развращении собственной 11-летней дочери

19:11На Николаевщине горит птицефабрика

18:52В Минздраве определили, какой грипп стоит ждать осенью

18:37В Николаевской области произошло ДТП с грузовиком

18:25Гройсман признал, что не сможет за год отремонтировать все "убитые" дороги в Украине

18:13Трехлетнего ребёнка до смерти забили ногами мать и ее сожитель

18:01На Корсике женщина-нудистка получила пулю в ягодицу

17:43В Николаеве «телефонному террористу» дали четыре года тюрьмы

17:20На блокпосту в Марьинке от жары умер полицейский

17:00Конкурс на должность главврачей областных медучреждений перенесли, но дата пока неизвестна

16:40В Украине определили лучший жилой дом

16:20Перестрелка на пляже в Полтаве: погиб украинский спортсмен (фото)

16:05Военным в зоне АТО увеличили зарплаты

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

29.07.17 08:083840

Доба на Донбасі: 19 ворожих обстрілів, бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

29.07.17 08:244440

В США украинские продукты продают по баснословным ценам

29.07.17 08:493500

Преодолеем коррупцию вместе

29.07.17 09:083710

Курс валют на 29 июля

Самые читаемые

05.08.17 10:0814450

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

29.07.17 10:3513810

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

31.07.17 16:218890

Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

30.07.17 18:428510

Альтернативное отопление дома своими руками

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама