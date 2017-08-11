Transparency International требует запретить Насирову появляться в ГФС

Представительство Transparency International обратилось к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с требованием запретить отстраненному от должности главе Государственной фискальной службы Роману Насирову находиться в служебном кабинете.

Соответствующее обращение размещено на сайте представительства.

Таким образом представители антикоррупционной организации отреагировали на сообщения СМИ о том, что 4 августа 2017 года подозреваемый находился в своем рабочем кабинете.

«Есть основания предполагать, что, продолжая пользоваться служебным кабинетом и полномочиями, подозреваемый имеет возможность уничтожить или подделать доказательства и документы, повлиять на свидетелей и других участников уголовного производства. Поэтому ТI Украина призывает САП обратиться к следственному судье с ходатайством об отстранении Романа Насирова от должности, а также о запрете находиться в служебном кабинете, знакомиться со служебными документами и давать какие-либо распоряжения подчиненным», — говорится в письме.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло ущерб государству на сумму около 2 млрд грн.

7 марта Соломенский районный суд избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен. Залог за него внесла жена 16 марта.