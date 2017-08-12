Гройсман анонсировал очередные изменения на дорогах Украины

12.08.17 13:36Сколько просмотров этой статьи83Сколько комментариев этой статьи0

До конца сентября должны появиться 26 габаритно-весовых комплексов, а к концу года их должно быть уже 78.

В ближайшее время на дорогах Украины появятся десятки габаритно-весовых комплексов. Они помогут бороться с перегруженными фурами, которые разрушают асфальт. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Если менять подходы, то комплексно! Задача закупить весовые комплексы были поставлены перед Министерством инфраструктуры Украины еще в прошлом году. Однако проведенный тендер пришлось отменить и объявить снова. Теперь победитель, наконец, определен, и 26 габаритно-весовых комплексов должны появиться на дорогах Украины уже до конца сентября. А к концу года их должно быть приобретено 78", – написал он на своей странице в Facebook.

Премьер надеется, что надлежащий контроль будет способствовать тому, что новая культура отношения к украинским дорогам "будет формироваться не только у тех, кто их строит и ремонтирует, но и у тех, кто ими пользуется – у предпринимателей, владельцев фур и водителей".

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