29.07.17 17:593650
Кабмин передаст 33 государственные шахты новой компании
|12.08.17 17:23
|20
|0
Кабинет министров намерен передать 33 государственные угольные шахты вновь созданной Национальной угольной компании».
Кабинет министров намерен передать 33 государственные угольные шахты вновь созданной Национальной угольной компании».
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
«Каждый год мы можем добывать на два миллиона тонн угля больше, чем сейчас. У правительства свое видение реформирования угольной промышленности, которое концептуально поддерживается профсоюзами горняков и шахтеров», – сказал вице-премьер-министр Владимир Кистион.
Вице-премьер отметил, что по предварительным оценкам, образование такой компании даст экономию расходов на содержание убыточных шахт на сумму 1,5 млрд гривен в год.
«Эти средства можно будет направить на модернизацию угольных предприятий», – добавил Кистион.