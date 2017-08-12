Кабмин передаст 33 государственные шахты новой компании

Кабинет министров намерен передать 33 государственные угольные шахты вновь созданной Национальной угольной компании».

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Каждый год мы можем добывать на два миллиона тонн угля больше, чем сейчас. У правительства свое видение реформирования угольной промышленности, которое концептуально поддерживается профсоюзами горняков и шахтеров», – сказал вице-премьер-министр Владимир Кистион.

Вице-премьер отметил, что по предварительным оценкам, образование такой компании даст экономию расходов на содержание убыточных шахт на сумму 1,5 млрд гривен в год.

«Эти средства можно будет направить на модернизацию угольных предприятий», – добавил Кистион.