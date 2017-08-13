Посольство України нагадало Польщі про спільну перемогу над армією більшовиків

13.08.17 11:17Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Українські вояки мріючи про вільну Україну не жаліли своєї крові у боротьбі за незалежну Польщу

Спільна польсько-українська перемога 15 серпня 1920 року під Варшавою над армією більшовиків, що увійшла в історію під назвами Варшавська битва або «Диво над Віслою», захистила Європу від навали більшовиків і зараз зміцнює партнерство між Україною та Польщею. Про це йдеться в заяві Посольства України в Польщі.

«В річницю «Дива над Віслою» 15 серпня 1920 року віддаємо шану полеглим офіцерам і солдатам Української Народної Республіки а також побратимам по зброї з Війська Польського, які пліч-о-пліч захищали Європу від більшовицької навали», - йдеться в заяві українського дипломатичного представництва в РП.

Як підкреслюється, українські вояки мріючи про вільну Україну не жаліли своєї крові у боротьбі за незалежну Польщу. Наголошується, шо українці пам'ятають слова маршалка Юзефа Пілсудського з 17 травня 1920 року: «Нехай живе вільна Україна!».

«Нехай спільно пролита кров на полях битви за вашу і нашу свободу освятить і зміцнить міцне братерство між нашими дружніми народами — українським та польським»,- наголошує посольство України в РП.

Варшавська битва серпня 1920 року була вирішальною в польсько-більшовицькій війні, в результаті якої Польща зуміла відстояти свою незалежність, завдавши поразки військам Радянської Росії. Союзником польських військ у цій битві були українські військові з'єднання УНР під командуванням генерал-хорунжого Марка Безручка.

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