Лондон не будет использовать переходный период, чтобы остаться в ЕС

Британские министры финансов и торговли не рассматривают переходный период как способ остаться в Евросоюзе.

Великобритания не будет использовать "переходный период" до окончательного разрыва с Евросоюзом как возможность остаться в ЕС. Об этом в воскресенье, 13 августа, в совместной статье для британской газеты The Sunday Telegraph написали министр финансов Соединенного Королевства Филип Хаммонд и министр внешней торговли Лиам Фокс.

Политики, принадлежащие к разным лагерям - Филип Хаммонд выступает за мягкий, а Лиам Фокс за жесткий вариант Brexit - согласны в оценке необходимости переходного периода, дающего британскому бизнесу время для адаптации. "Однако он не может являться "запасным ходом", с помощью которого страна останется в ЕС", - пишут политики.

По их словам, Великобритания во время переходного периода уйдет с единого европейского рынка и покинет таможенный союз ЕС.

Ранее стало известно, что члены британского кабинета министров опубликуют ряд тезисных статей, в которых изложат свое видение будущего страны до и после Brexit. Правительство Терезы Мэй в последнее время критикуют за недостаточную ясность позиции по ключевым вопросам выхода страны из ЕС.