СМИ узнали зарплату Турчинова за июль

Секретарь СНБО заработал 52 тыс. грн, а его замы получают матпомощь и премии, которые намного превышают оклады.

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова за июль 2017 года составила 52,3 тысячи гривен, а его заместителей - от 62,4 тыс. до 155,4 тыс. гривен.

Об этом сообщается в ответе аппарата СНБО Украинским новостям.

В частности, должностной оклад Турчинова, как и надбавка за интенсивность труда, составили по 17,1 тыс. гривен (полный оклад секретаря при отработке всех рабочих дней составляет 18 тыс. грн), надбавка за выслугу лет - 8550 гривен, надбавки за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн - по 3420 грн.

Еще 2685 грн составили командировочные Турчинова.

Зарплата первого зама Турчинова Михаила Коваля в июле составила 57100 гривен, из которых 24 тыс. грн - премия, а 20 685 гривен - командировочные.

При этом, кроме зарплаты, ему также выплатили в июле 68771 гривну материальной помощи на оздоровление и 29554 гривны отпускных. Таким образом, всего Коваль получил 155 425 гривен.

Зарплата еще одного первого заместителя Турчинова Олега Гладковского за июль составила 56 772 гривны, из которых 24 тыс. гривен - премия, а 23 918 гривен - командировочные. Еще 5624 гривны, помимо зарплаты, составили отпускные Гладковского за июль. Таким образом, всего он получил в июле 62 396 гривен.

Зарплата замсекретаря СНБО Александра Литвиненко за июль составила 71 357 гривен, из которых 22,5 тыс. гривен - премия, а 15 714 гривен - командировочные.