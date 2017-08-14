КНДР може випробувати ще одну балістичну ракету - ЦРУ

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Майк Помпео заявив, що Північна Корея може випробувати ще одну балістичну ракету.

Помпео висловив упевненість в тому, що лідер КНДР продовжить розвивати ракетну програму країни.

"Тому мене це не здивує, якщо буде ще одне ракетне випробування", - підкреслив він.

Раніше Помпео заявив, що неминучої загрози ядерної війни США з КНДР немає.

Після останніх випробувань балістичних ракет Пхеньяном президент США Дональд Трамп пригрозив КНДР "вогнем і люттю". У відповідь на це КНДР заявила про готовність запустити ракету по острову Гуам, де розміщується американська військова база.