31.07.17 12:172450
КНДР може випробувати ще одну балістичну ракету - ЦРУ
|14.08.17 09:19
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Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Майк Помпео заявив, що Північна Корея може випробувати ще одну балістичну ракету.
Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Майк Помпео заявив, що Північна Корея може випробувати ще одну балістичну ракету.
Помпео висловив упевненість в тому, що лідер КНДР продовжить розвивати ракетну програму країни.
"Тому мене це не здивує, якщо буде ще одне ракетне випробування", - підкреслив він.
Раніше Помпео заявив, що неминучої загрози ядерної війни США з КНДР немає.
Після останніх випробувань балістичних ракет Пхеньяном президент США Дональд Трамп пригрозив КНДР "вогнем і люттю". У відповідь на це КНДР заявила про готовність запустити ракету по острову Гуам, де розміщується американська військова база.