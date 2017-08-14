КНДР може випробувати ще одну балістичну ракету - ЦРУ

14.08.17 09:19Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Майк Помпео заявив, що Північна Корея може випробувати ще одну балістичну ракету.

Помпео висловив упевненість в тому, що лідер КНДР продовжить розвивати ракетну програму країни.

"Тому мене це не здивує, якщо буде ще одне ракетне випробування", - підкреслив він.

Раніше Помпео заявив, що неминучої загрози ядерної війни США з КНДР немає.

Після останніх випробувань балістичних ракет Пхеньяном президент США Дональд Трамп пригрозив КНДР "вогнем і люттю". У відповідь на це КНДР заявила про готовність запустити ракету по острову Гуам, де розміщується американська військова база.

Похожие новости

06.07.17 08:17Вашингтон готовий застосувати військову силу проти КНДР - постпред США в ООН

04.07.17 08:00КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии, - Reuters

23.04.17 11:35Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом

19.04.17 10:31В Северной Корее показали уничтожение США (видео)

08.04.17 10:14Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Понедельник, 14.08.2017

Закругление верхнее-левое

11:54За півроку українці забрали 1 млрд грн з російських банків

11:31Николаевщина второй год подряд продемонстрировала 21-й результат по ВНО

11:19В Украине закупили оборудование для оформления паспортов почти на 110 млн гривен

11:07Сегодня Медовый спас

10:48Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

10:31Леонардо Ди Каприо сыграет Леонардо да Винчи

10:20Горело старое кладбище в Николаеве

09:52Аргументы против вооружения Украины не выдерживают критики — экс-посол США

09:39Профилактический рейд провели спасатели в лесах Николаева

09:19КНДР може випробувати ще одну балістичну ракету - ЦРУ

09:00Курс валют на 14 августа

08:42Вчера в Николаеве произошла очередная авария

08:23Кіностудію ім. Довженка та Київський цирк виставили на продаж - ЗМІ

08:02Доба в АТО: найгарячіше було на Донецькому напрямку

 13.08

21:00"Ice tea in the ass". До футбольного ЧС-2018 російські кафе переклали меню.

20:48Бомбу на вокзале в Киеве не нашли

20:35Шимпанзе научились играть в «камень, ножницы, бумагу»

20:16Подлодку Наутилус подняли, но пропавшую журналистку не нашли

19:55В Киеве эвакуировали вокзал: ищут бомбу

19:39В Николаеве спасатели более часа боролись с пожаром в доме

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

31.07.17 12:172450

Украинский ячмень дорожает и уходит на экспорт

31.07.17 12:342470

Часть сооружений Чернобыльской АЭС выставили для аренды под солнечную электростанцию

31.07.17 12:504540

Анджелина Джоли опровергла обвинения в жестоком обращении с детьми на кастинге в Камбодже

31.07.17 13:072360

За неделю Николаев пополнился 102 горожанами

Самые читаемые

05.08.17 10:0815860

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

31.07.17 16:2110040

Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

01.08.17 14:137520

В Николаеве продолжаются сборы резервистов

31.07.17 19:007210

Российский гимн оказался под запретом на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне

 Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама