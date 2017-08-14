Аргументы против вооружения Украины не выдерживают критики — экс-посол США

В последнее время «диванные стратеги» выступили с объяснениями, почему было бы ошибкой для США передать вооружение Украине.

Они утверждают, что Россия сильнее, чем ее жертва, и может справиться с любым повышение цены агрессии. К тому же у Москвы якобы больше интересов в Украине, чем у Вашингтона, а украинское правительство коррумпированное и недостойно помощи.

Все эти аргументы базируются на старых мифах, устаревших анализах и неполноценном понимании политики Кремля или интересов США. Об этом в статье для Atlantic Council пишет бывший посол США в Украине Джон Хербст, передает ZN.UA.

Он напоминает, что в своей статье «Не вооружайте Украину» Майкл Брендан Догерти утверждает, что Украина «глубоко разделена», напоминая о пресловутой оценке ЦРУ 1990-х годов, в которой говорилось о вероятности распада страны на две. Но уже очевидно, что прогноз оказался ошибочным. Конечно, различия между востоком и западом в Украине не исчезли, но они серьезно сократились после 2014 года.

Догерти также ошибочно отметил, что «русскоязычные украинцы считают США соучастниками отмены демократического результата, достигнутого в 2015 году». Хербст не понимает, о чем вообще идет речь и предполагает, что, вероятно, Догерти имел в виду 2014 год, когда Виктор Янукович бежал из страны после революции. Но даже русскоязычные украинцы, по мнению экс-посла, поддерживают отстранение Януковича от власти, который причастен к убийству людей на Майдане. Симпатии к России со стороны украинцев серьезно сократились из-за российской военной агрессии.

Догерти также утверждает, что нынешнее украинское правительство в Киеве «неэффективно или коррумпировано». Конечно, доля правды в этом есть, однако это утверждение не полное. Хербст отмечает, что за последние годы Киев очистил банковский сектор, ввел прозрачную систему государственных закупок, перешел к рыночным ценам на газ, сократил энергетическую зависимость от России, а также избавился от дефицита бюджета, сократив его на 80%. Коррупция действительно остается главной проблемой Украины, но МВФ и ЕБРР ставят Киеву хорошие оценки за проведение позитивных изменений, особенно учитывая то, что они проводятся на фоне войны.

Бывший член совета Национальной безопасности США Чарльз Купчан присоединился к Догерти, утверждая, что у США якобы нет интересов в Украине. Но министр обороны США Джеймс Маттис указал, что Россия стала более агрессивной и атакует международный порядок. В руках Москвы один из крупнейших в мире ядерных арсеналов, а также вторая или третья по размеру обычная армия в мире. Владимир Путин считает, что имеет право вторгаться в другие страны от имени русскоязычных жителей бывших республик СССР, а то и за их пределами. Он вторгся в Грузию в 2008 году, а в 2014 — атаковал Украину. Но его амбиции идут значительно дальше.

У США есть жизненно важный интерес сохранить мир в Европе, а также укрепить жизнеспособность НАТО и Евросоюза. А Кремль хочет как раз ослабить эти организации и разорвать связь между Америкой и Европой. Поэтому самый лучший и эффективный способ обуздать реваншизм Кремля, по мнению Хербста, — это увеличить цену агрессии против Украины. Благодаря решению Конгресса относительно новых санкций, экономическая цена для Москвы возрастает. Но этого не достаточно.

Другая ошибка в статье Догерти в предположении, что российское общество и правительство готовы терять солдат на поле битвы. Купчан тоже так считает, подчеркивая, что увеличение потерь в войне против Украины не заставит Путина отказаться от агрессии. На самом же деле опросы «Левада Центра» указывают, что россияне не хотят, чтобы их солдаты воевали против Украины. Поэтому Путин скрывает потери на этой войне от общественности. Противотанковые системы Javelin могут серьезно осложнить дальнейшее наступление против Украины, потому что российских потерь будет значительно больше.

Российский обозреватель Леонид Бершидский утверждает, что отсылать противотанковые системы Украине бессмысленно, потому что у Москвы есть 20 тысяч танков, и она готова отправить в Донбасс больше. В придачу, он считает, что Украина может использовать Javelin для наступательной операции, чтобы отвоевать оккупированные территории. Но Хербст отмечает, что Бершидский ошибается. Украинские войска смогли остановить Кремль, но обстрелы и столкновения продолжаются ежедневно, несмотря на Минские соглашения. Москва в условиях так называемого «перемирия» все равно смогла захватить дополнительные квадратные километры украинской территории. Поэтому противотанковые ракеты помогут сдерживать это тихое наступление Москвы.

Купчан утверждает, что вооружение Украины внесет раскол между США и их союзниками в Европе. Так, Франция и Германия выступают против такого шага. Но Хербст пишет, что немецкие чиновники и канцлер Ангела Меркель сказали ему, что будут и дальше сотрудничать с Вашингтоном в вопросе Украины, даже если состоится передача американского оружия украинской армии.

В конце концов, Хербст напоминает, что США подписали Будапештский меморандум, гарантируя Украине суверенитет в обмен на ядерный арсенал. И передать ей оружие сейчас означало бы продемонстрировать приверженность этой сделке.

По мнению Хербста, если даже передача оружия не остановит Кремль сразу, этот шаг покажет решимость США, которую придется продемонстрировать еще больше в случае российской атаки против стран Балтии или других союзников по НАТО.