Саакашвили рассказал о планах избавить Украину от олигархов

14.08.17 13:48Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что избавит Украину от «молдавских и донецких олигархов».

На своей странице в Facebook, политик рассказал, что глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили боится его возвращения в страну, так как приезд Саакашвили приведет к смене власти в стране.

«Министр российского олигарха (речь о главе МВД Грузии) Иванишвили признал в разговоре с “Аваковым” то, что я всегда говорил: Все дела против меня сфабрикованы и имеют чисто политический характер. Иванишвили боится моего приезда в Грузию, так как грузинский народ, у которого уже достаточно материала для сравнения моего правления с олигархическим гнетом, выйдет на улицы и сметет их, как только я появлюсь в Тбилиси», — написал Саакашвили, который считает, что уголовные дела против него возбуждены по инициативе Иванишвили.

При этом экс-губернатор Одесской области, заявил, что ему больше хочется вернуться на Украину.

«У меня есть ближайшие планы, связанные с Украиной и с освобождением ее от молдавских и донецких олигархов», — заявил Саакашвили.

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