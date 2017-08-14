СМИ: Украину заподозрили в поставках ракетных двигателей в КНДР

Двигатели для межконтинентальных ракет могли быть произведены на Южмаше.

В США заподозрили Украину в поставках ракетных двигателей в Северную Корею. Об этом в понедельник, 14 августа, пишет издание Страна со ссылкой на New York Times.

В частности, речь идет о том, что двигатели межконтинентальных ракет Северной Кореи, которые способны долететь до США, могли быть приобретены на "черном" рынке, а изготовлены на заводе в Украине, связанном с российской ракетной программой.

Американское издание в своей статье ссылается на экспертный анализ с оценками американских разведывательных агентств, опубликованный 14 августа.

Аналитики, изучавшие фотографии новых ракетных двигателей, пришли к выводу, что они происходят от конструкций, которые разрабатывал ракетный флот Советского Союза. Эти сверхмощные двигатели связывают лишь с несколькими бывшими советскими странами.

Государственные следователи и эксперты сосредоточили запросы на ракетном заводе Южмаш в Днепре.

"Исследование помогает объяснить, как КНДР смогла так быстро и неожиданно добиться успеха после ряда ракетных аварий, вызванных американскими операциями саботажа и кибератаками против систем запуска", - говорится в статье.

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп обращал внимание только на Китай как на главного партнера Северной Кореи, который мог оказать необходимую техническую поддержку. Однако он не обвинял Украину или Россию, несмотря на то, что госсекретарь Рекс Тиллерсон говорил об экономической поддержке со стороны Москвы и Пекина, которая позволила Пхеньяна построить ракеты.