В НАБУ 100 дел о коррупции на госпредприятиях

14.08.17 20:16Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Большинство преступлений связано с хищением имущества и средств.

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует более 100 уголовных дел о коррупции на государственных предприятиях.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 14 августа.

"Большинство преступлений связано с хищением имущества и средств государственных предприятий, закупкой товаров и услуг по завышенным ценам, поставкой продукции через посредников по ценам, значительно меньше рыночных", – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что часть из этих госкомпаний входят в топ-100 по версии Министерства экономического развития и торговли Украины.

"По предварительным оценкам, суммарные убытки, нанесенные этим предприятиям в результате уголовных коррупционных правонарушений, превышают 20 млрд гривен", – говорится в сообщении. В ведомстве также отчитались, что по состоянию на 30 июня 2017 детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд 32 дела по коррупции в госпредприятиях на сумму 2,4 миллиарда гривен.

Чаще всего детективы выявляют случаи коррупции на предприятиях топливно-энергетического, военно-промышленного, аграрно-промышленного комплексов и на предприятиях транспорта. А в большинстве коррупционных преступлений принимает участие руководство предприятий.

Похожие новости

13.08.17 08:23НАБУ розслідує 389 кримінальних проваджень

08.08.17 19:15НАБУ задержало шестерых за кражу денег на Стену

11.02.16 16:39За 2014 год коррупционеры вывели из Украины 110 миллиардов гривен в офшоры - директор НАБУ

06.06.15 10:08Борьба за хлебные места

08.04.11 19:21Рада одобрила антикоррупционный закон Януковича

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Понедельник, 14.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Суд не пустил Мартыненко в Швейцарию

20:55Конфликт во дворе: владелец «Таврии» заблокировал «Мерседес»

20:37Подсчета пассажиропотока в Николаеве пока не будет

20:28Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей

20:16В НАБУ 100 дел о коррупции на госпредприятиях

20:01В «Сказке» ко Дню Независимости пройдет танцевальный флешмоб

19:50Итальянская авиакомпания запускает рейсы из Львова в Милан

19:38Американец сорвал исторический джекпот в Лас-Вегасе

19:25В Николаеве открылся вейк-парк

19:13В ЕС сократилось число приезжающих нелегалов

19:02Укроборонпром за три года получил заказ на 12 млрд

18:45На День города в Николаеве пройдет красочный фестиваль "АвтоЛеди - 2017"

18:37В Украине дети от пяти лет смогут летать на самолетах без сопровождения

18:23Купающийся розовый слоненок покорил посетителей парка

18:11В Украине сократят число получателей стипендий

17:57Погода на завтра: в Украине легкая прохлада и дождь

17:44Opera "убила" Android-приложение Opera Max

17:36У Миколаєві за 4 мільйони реконструюють фонтан

17:22Лучше, чем никогда: Минздрав начал закупку лекарств на 2017 год

17:08Infiniti показала гоночный электокар в рэтро-стиле

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

01.08.17 08:023290

Доба в АТО: 18 обстрілів, 5 бійців ЗСУ отримали поранення і травми

01.08.17 08:192780

В Украине по-новому пересчитают бедняков: кто в списке

01.08.17 08:342830

В парке "Победа" после изнасилования наводят порядки

01.08.17 08:512880

Курс валют на 1 августа

Самые читаемые

05.08.17 10:0816010

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

01.08.17 14:137610

В Николаеве продолжаются сборы резервистов

01.08.17 14:287190

Какой сегодня церковный праздник: 1 августа - Обретение мощей преподобного Серафима Саровского

02.08.17 09:197140

Состоится акция, созданная художницей из прифронтовой зоны

 Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама