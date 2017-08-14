Подсчета пассажиропотока в Николаеве пока не будет

Николаевский исполком не поддержал выделение 186 тысяч гривен на подсчет пассажиропотока в городе. Об этом стало известно в ходе заседания 14 августа.

О том, что для проведения подсчета пассажиропотока планируется распределение вышеуказанной суммы доложил заместитель начальника управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Сергей Цурман, передает Свідок.info

С.Ц.: Ці кошти передбачені для проведення оптимізації транспортної системи та створення транспортної системи. Зокрема для проведення обстеження з метою визначення пасажиропотоку в місті Миколаєві.

Вице-мэр Антон Турупалов пояснил, что за эти деньги планируется заключить договор с одной из известных европейских фирм «Dornier Consulting» или «А плюс С», которые проведут подсчет пассажиров и должны озвучить свои результаты через три месяца. Он подчеркнул, что это необходимо для создания транспортной стратегии города в дальнейшем. И является первым этапом.

А.Т.: На сьогодні з майже 90-маршрутів велика частина дублює один-одного. Через це йдуть великі втрати сервісу та якості послуг. Друге, для того, щоб нам розрахувати тариф, потрібно мати значення пасажиропотоку.

Эти компании занимаются подсчетами пассажиропотока во многих городах Европы.

А.Т.: 186 тысяч - это не такие большие деньги, которые на единицу гривны, потраченную на эту услугу, мы получим значительно больший эффект, чем по многим вопросам которые мы рассматриваем. Задача подсчитать пассажиропоток за 3 месяца.

У Владимира Тимошина появились подозрения, что 186 тысяч гривен, это слишком мало для проведения таких работ.

В.Т,: Я просто вижу цифру в 6 тысяч евро. Это один раз представителю туда-сюда слетать.

Это лишь часть разработки транспортной программы,- пояснил городской голова Александр Сенкевич. Он заверил, что лично был в офисе этих компаний, проводил с ними встречи. Кроме того, мэр не увидел в сумме 186 тысяч гривен ничего странного.

А.С.: На прошлой неделе я вышел специально из своего отпуска, для того чтобы встретится с представителями ЕБРР. И здесь я публично сказал, что мы в понедельник планируем перераспределить средства при уважаемом директоре ЕБРР в Украине, при уважаемом сообществе... О каком скрытом может быть речь?

Таким образом из-за двух голосов "против": Владимира Тимошина и Сергея Станишевского вопрос не прошел. Александр Сенкевич выразил надежды, что поскольку проблема с транспортом актуальна для горожан, удастся утвердить это решение в телефонном режиме со всеми членами исполкома. +

Уже после заседания исполкома, эмоционально отреагировал на ситуацию Антон Турупалов, который написал "гневный пост в Facebook".