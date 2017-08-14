Подсчета пассажиропотока в Николаеве пока не будет

14.08.17 20:37Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Николаевский исполком не поддержал выделение 186 тысяч гривен на подсчет пассажиропотока в городе. Об этом стало известно в ходе заседания 14 августа.

О том, что для проведения подсчета пассажиропотока планируется распределение вышеуказанной суммы доложил заместитель начальника управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Сергей Цурман, передает Свідок.info

С.Ц.: Ці кошти передбачені для проведення оптимізації транспортної системи та створення транспортної системи. Зокрема для проведення обстеження з метою визначення пасажиропотоку в місті Миколаєві.

Вице-мэр Антон Турупалов пояснил, что за эти деньги планируется заключить договор с одной из известных европейских фирм «Dornier Consulting» или «А плюс С», которые проведут подсчет пассажиров и должны озвучить свои результаты через три месяца. Он подчеркнул, что это необходимо для создания транспортной стратегии города в дальнейшем. И является первым этапом.

А.Т.: На сьогодні з майже 90-маршрутів велика частина дублює один-одного. Через це йдуть великі втрати сервісу та якості послуг. Друге, для того, щоб нам розрахувати тариф, потрібно мати значення пасажиропотоку.

Эти компании занимаются подсчетами пассажиропотока во многих городах Европы.

А.Т.: 186 тысяч - это не такие большие деньги, которые на единицу гривны, потраченную на эту услугу, мы получим значительно больший эффект, чем по многим вопросам которые мы рассматриваем. Задача подсчитать пассажиропоток за 3 месяца.

У Владимира Тимошина появились подозрения, что 186 тысяч гривен, это слишком мало для проведения таких работ.

В.Т,: Я просто вижу цифру в 6 тысяч евро. Это один раз представителю туда-сюда слетать.

Это лишь часть разработки транспортной программы,- пояснил городской голова Александр Сенкевич. Он заверил, что лично был в офисе этих компаний, проводил с ними встречи. Кроме того, мэр не увидел в сумме 186 тысяч гривен ничего странного.

А.С.: На прошлой неделе я вышел специально из своего отпуска, для того чтобы встретится с представителями ЕБРР. И здесь я публично сказал, что мы в понедельник планируем перераспределить средства при уважаемом директоре ЕБРР в Украине, при уважаемом сообществе... О каком скрытом может быть речь?

Таким образом из-за двух голосов "против": Владимира Тимошина и Сергея Станишевского вопрос не прошел. Александр Сенкевич выразил надежды, что поскольку проблема с транспортом актуальна для горожан, удастся утвердить это решение в телефонном режиме со всеми членами исполкома. +

Уже после заседания исполкома, эмоционально отреагировал на ситуацию Антон Турупалов, который написал "гневный пост в Facebook".

Похожие новости

04.07.17 20:25Исполком Николаева рассмотрит вопрос о подорожании проезда в маршрутках до 5 гривен

09.06.17 10:45Адміністрація Миколаївського морського порту провела засідання Ради порту

01.06.17 20:38В Николаеве будут заочно судить экс-депутатов областного и городского советов

14.04.17 11:06В Николаеве утвердили перечень мест отдыха на воде

13.04.17 18:35У Миколаєві обговорили формування та реалізацію державної політики у сфері протидії торгівлі людьми в області

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Понедельник, 14.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Суд не пустил Мартыненко в Швейцарию

20:55Конфликт во дворе: владелец «Таврии» заблокировал «Мерседес»

20:37Подсчета пассажиропотока в Николаеве пока не будет

20:28Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей

20:16В НАБУ 100 дел о коррупции на госпредприятиях

20:01В «Сказке» ко Дню Независимости пройдет танцевальный флешмоб

19:50Итальянская авиакомпания запускает рейсы из Львова в Милан

19:38Американец сорвал исторический джекпот в Лас-Вегасе

19:25В Николаеве открылся вейк-парк

19:13В ЕС сократилось число приезжающих нелегалов

19:02Укроборонпром за три года получил заказ на 12 млрд

18:45На День города в Николаеве пройдет красочный фестиваль "АвтоЛеди - 2017"

18:37В Украине дети от пяти лет смогут летать на самолетах без сопровождения

18:23Купающийся розовый слоненок покорил посетителей парка

18:11В Украине сократят число получателей стипендий

17:57Погода на завтра: в Украине легкая прохлада и дождь

17:44Opera "убила" Android-приложение Opera Max

17:36У Миколаєві за 4 мільйони реконструюють фонтан

17:22Лучше, чем никогда: Минздрав начал закупку лекарств на 2017 год

17:08Infiniti показала гоночный электокар в рэтро-стиле

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

01.08.17 08:023290

Доба в АТО: 18 обстрілів, 5 бійців ЗСУ отримали поранення і травми

01.08.17 08:192780

В Украине по-новому пересчитают бедняков: кто в списке

01.08.17 08:342830

В парке "Победа" после изнасилования наводят порядки

01.08.17 08:512880

Курс валют на 1 августа

Самые читаемые

05.08.17 10:0816010

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

01.08.17 14:137610

В Николаеве продолжаются сборы резервистов

01.08.17 14:287190

Какой сегодня церковный праздник: 1 августа - Обретение мощей преподобного Серафима Саровского

02.08.17 09:197140

Состоится акция, созданная художницей из прифронтовой зоны

 Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама