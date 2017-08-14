Суд не пустил Мартыненко в Швейцарию

14.08.17 21:00Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Экс-депутату нужно было покинуть Украины, чтобы защищать свои права, заверяет адвокат.

Соломенский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства экс-нардепа Николая Мартыненко об изменении меры пресечения в части обязательства не выезжать без разрешения из Киева и Киевской области, а также сдать документы для выезда за границу. Об этом сообщил адвокат Мартыненко Петр Бойко, информирует Укринформ.

"Сегодня было ходатайство об изменении обязательств в части, ограничивающей свободу передвижения. Это ходатайство подавалось в связи с тем, что в Швейцарии ведется уголовное дело, где Мартыненко был обвиняемым, а теперь тот прокурор, который вел это дело, сам стал обвиняемым, так как вел дело с нарушением закона, и против него уже возбуждено уголовное дело", – сказал Бойко.

Адвокат уточнил, что Мартыненко необходимо было покинуть Украины, чтобы защищать свои права как потерпевшего: "такова была мотивация. Соломенский суд отказал".

Мартыненко задержали 20 апреля в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ВостГОКа на сумму 17 млн долларов.

Похожие новости

15.05.17 15:39На Миколаївщині депутата засуджено до обмеження волі на 2 роки

22.04.17 18:47Суд отпустил фигуранта по делу Мартыненко

22.04.17 15:11Экс-нардепа Мартыненко взяли на поруки

19.01.17 20:10Хозяйственный суд Николаевской области взыскал 2 млн гривен с предприятия, которое возглавлял нардеп Ливик

26.12.14 13:03А.Турчинов так и не сложил полномочия депутата

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Понедельник, 14.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Суд не пустил Мартыненко в Швейцарию

20:55Конфликт во дворе: владелец «Таврии» заблокировал «Мерседес»

20:37Подсчета пассажиропотока в Николаеве пока не будет

20:28Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей

20:16В НАБУ 100 дел о коррупции на госпредприятиях

20:01В «Сказке» ко Дню Независимости пройдет танцевальный флешмоб

19:50Итальянская авиакомпания запускает рейсы из Львова в Милан

19:38Американец сорвал исторический джекпот в Лас-Вегасе

19:25В Николаеве открылся вейк-парк

19:13В ЕС сократилось число приезжающих нелегалов

19:02Укроборонпром за три года получил заказ на 12 млрд

18:45На День города в Николаеве пройдет красочный фестиваль "АвтоЛеди - 2017"

18:37В Украине дети от пяти лет смогут летать на самолетах без сопровождения

18:23Купающийся розовый слоненок покорил посетителей парка

18:11В Украине сократят число получателей стипендий

17:57Погода на завтра: в Украине легкая прохлада и дождь

17:44Opera "убила" Android-приложение Opera Max

17:36У Миколаєві за 4 мільйони реконструюють фонтан

17:22Лучше, чем никогда: Минздрав начал закупку лекарств на 2017 год

17:08Infiniti показала гоночный электокар в рэтро-стиле

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

01.08.17 08:023290

Доба в АТО: 18 обстрілів, 5 бійців ЗСУ отримали поранення і травми

01.08.17 08:192780

В Украине по-новому пересчитают бедняков: кто в списке

01.08.17 08:342830

В парке "Победа" после изнасилования наводят порядки

01.08.17 08:512880

Курс валют на 1 августа

Самые читаемые

05.08.17 10:0816010

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

01.08.17 14:137610

В Николаеве продолжаются сборы резервистов

01.08.17 14:287190

Какой сегодня церковный праздник: 1 августа - Обретение мощей преподобного Серафима Саровского

02.08.17 09:197140

Состоится акция, созданная художницей из прифронтовой зоны

 Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама