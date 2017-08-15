«Приглашаю на Николаевщину»: Савченко ответил Жириновскому на угрозы топить Очаков

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко ответил на высказывания российского политика, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, к которых он пригрозил утопить в Чёрном море американских солдат вместе с штабом учений НАТО, который строится в городе Очакове Николаевской области.

Видеообращение губернатор Савченко опубликовал на своей странице в Фейсбуке, передаёт Новости Н.

«В московской имперщине маразм приобретает все более уродливые формы. Очаков - славный украинский город, где дислоцируется легендарный 73-й Морской центр специального назначения («Морские котики»). А наши военные, благодаря поддержке украинского народа, возродили собственные Вооруженные Силы. Мы способны дать достойный отпор любым посягательствам со стороны врагов.

p.s .: «тем», кто постоянно болтает чепуху советую - научитесь сначала общаться с женщинами так, как это принято во всем цивилизованном мире, а не так, как вы привыкли это делать в своем «русском мире», - написал Савченко под видео.

– В Очакове дислоцируется 73-й Центр специальной подготовки и операций, который возглавляет мой друг, мой побратим, с которым я познакомился в зоне проведения боевых действий. И это настоящий мощный коллектив, который провел очень много спецопераций. Поэтому, я не советую вам или кому-либо приходить и рассказывать, что вы будете кого-то убивать или издеваться. Поставьте в этом вопросе точку... Приглашаю на Николаевщину, – сказал Алексей Савченко.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил утопить в Чёрном море американских солдат вместе с штабом учений НАТО, который строится в городе Очакове Николаевской области. Депутат вступил в словесную перепалку с присутствовавшей на эфире украинской журналисткой Яниной Соколовской, когда она указала на карте место будущего строительства штаба НАТО.

Однако это разозлило Жириновского, который убежден, что «Очаков — «русская земля».