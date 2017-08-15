Гройсман вскоре посетит Николаев

В четверг, 17 августа, планируется визит Премьер-Министра Украины Владимира Гройсмана в Николаевскую область.

Об этом СВІДОК.info стало известно из собственных источников в Николаевской ОГА.

В Николаеве для Гройсмана подготовили достаточно насыщенную программу. В частности, Премьер-Министр планирует посетить городскую детскую больницу №2, где осмотрит автономную котельную на альтернативном топливе. Затем он проведет в Николаеве селекторное совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону. После этого Гройсмана планируют повезти на осмотр отремонтированного участка дороги Т-15-08 Калиновка-Снигиревка- Березнеговатое.

Также Премьера пригласили ознакомиться с ходом строительства одного из предприятий фермерского хозяйства «Органик Системс» группы компаний Agrofusion. После этого делегация вернется в Николаев, чтобы в ОГА провести встречу с представителями бизнеса.

В завершение визита Гройсман планирует прогуляться по Николаеву и пообщаться с представителями прессы.

На данный момент план только составляется, в него могут быть внесены коррективы. Во всяком случае, в ОГА информацию о плане мероприятий пока не разглашают, однако в социальной сети подтверждают посещение некоторых из перечисленных объектов.