У КНДР вирішили відкласти удар по США

15.08.17 13:50Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Лідер КНДР Кім Чен Ин отримав доповідь армії з планом удару по острову Гуам, проте повідомив, ще деякий час спостерігатиме за діями США, перед тим, як приймати рішення.

Про це інформує офіційне інформагентство Північної Кореї, передає Reuters.

«Америка, яка перша принесла безліч стратегічних ядерних установок, спочатку повинна прийняти правильне рішення, а також показати своїми діями, що вона хоче послабити напруженість на Корейському півострів і відвернути воєнне зіткнення», - говорить Кім Чен Ин.

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