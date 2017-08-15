В ООН заявили, что почти 600 тысяч украинцев в зоне АТО не получают пенсии

15.08.17 19:48Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

Согласно данным Управления ООН по делам беженцев, около 600 тысяч украинских граждан не получают пенсий и социальных выплат.

В ООН заявили, что более 586 тысяч украинцев не имеют возможности получать социальные выплаты и пенсии, так как не прошли введенную правительством Украины регистрацию. Управление по делам беженцев призвало украинскую власть обеспечить все необходимое этим людям, не зависимо от их места проживания.

В ведомстве также подчеркнули, что 50 тысяч инвалидов из числа внутренних переселенцев особенно уязвимы. В ООН считают, что эти люди каждый день сталкиваются с проблемами и дискриминацией.

«На востоке страны, в зоне конфликта, часто нарушают режим прекращения огня. Около 800 тысяч человек, проживающих в районе линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях, опасаются за свою жизнь», — говорится в сообщении Управления.

По данным ведомства по делам беженцев, более полутора миллионов вынужденных переселенцев страдают от ограничений даже на мирной территории страны. Люди не могут найти работу и постоянное жилье. А ведь военные действия, из-за которых они покинули свои дома, длятся уже 4 года.

Согласно статистике ООН, более 700 школ в зоне АТО разрешены и только 89 из них были восстановлены при поддержке Управления по делам беженцев. Разрушение коснулись и жилищного фонда. Более 10 тысяч людских домов срочно нуждаются в ремонте. А еще около 50 объектов жилой недвижимости повреждаются каждую неделю.

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