Евросоюз обещает 500 млн гривен на борьбу с коррупцией в Украине

15.08.17 20:05Сколько просмотров этой статьи76Сколько комментариев этой статьи0

Бороться с коррупцией в Украине поможет Евросоюз. Партнеры пообещали финансовую поддержку территориальных отделений НАБУ. В частности, речь идет сумме в 500 миллионов гривен.

Антикоррупционная инициатива EU Anti-Corruption Initiative – крупнейшая программа поддержки со стороны ЕС в сфере борьбы с коррупцией. Поддержка новых антикоррупционных органов – одно из направлений этой инициативы.

«Коррупция не имеет границ и деньги очень часто переправляются в другие страны. Поэтому очень важно построить именно эти связи», — рассказал представитель Датского агентства по международному развитию Сергей Деркач.

По его словам, если говорить о финансировании, то в первую очередь, речь идет о технической помощи, закупке спецтехники для НАБУ. А также – стажировка и обучение работников антикоррупционного бюро Украины в международных специализированных структурах.

«У нас молодая команда. Средний возраст следователей – 28 лет. Безусловно, им важно, чтобы благодаря поддержке Евросоюза, можно было пройти стажировку, обучение и чтобы молодые люди совершенствовались, чтобы они перенимали все лучшее и боролись с коррупцией», — рассказал директор Львовского территориального управления НАБУ Тарас Лопушанский.

Стоит отметить, что в целом бюджет инициативы на три года составляет почти 16 млн евро. В частности, 14, 5 миллионов евро финансовой помощи оказывает Европейский Союз, еще 1,3 миллиона евро выделит Украине Министерство иностранных дел Королевства Дания на борьбу с коррупцией.

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