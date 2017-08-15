Владимир Гройсман недоволен темпами роста украинской экономики

Премьер-министр считает, что ВВП страны должен расти более быстрыми темпами, чем сейчас.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что текущие показатели роста ВВП не являются положительными. По его мнению, продемонстрированный во втором квартале рост экономики на 2,4% не является достаточным. Об этом премьер-министр сообщил на селекторном совещании в Днепре.

«По результатам второго квартала — 2,4% роста ВВП. То есть экономика растет. Но этого нам недостаточно. Наше задание — увеличить этот показатель», — заявил Владимир Гройсман. Также премьер-министр отметил, что активизации роста экономика должна обеспечиваться за счет развития промышленного потенциала страны, начиная от подготовки высококвалифицированных рабочих кадров.

Напомним, что по данным Госстата, ВВП Украины во втором квартале 2017 года по сравнению со вторым кварталом прошлого года вырос на 2,4%.

Национальный банк Украины прогнозирует, что ВВП страны в 2017 году вырастет на 1,9%, в 2018 году – на уровне 3,2%, в 2019 году – на уровне 4%. 20 марта НБУ пересмотрел прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2017 году, ухудшив его с 2,8% до 1,9% в связи с временным прекращением перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%. Тем временем Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост экономики в 2017 году на 1,8%.

Отметим, что валовой внутренний продукт в 2016 году вырос на 2,3% после падения в 2015 году на 9,8%.