Суд арестовал недвижимость министра энергетики

Дом и квартиру Насалика арестовали по ходатайству Дыминского.

Печерский районный суд Киева арестовал квартиру и жилой дом министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по ходатайству бизнесмена, президента футбольного клуба Карпаты Петра Дыминского.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські новини.

Как отмечается, Дыминский подал в суд иск о взыскании задолженности с Насалика по договору займа (сумма задолженности в решении суда не указана).

Согласно сообщениям СМИ, в 2014 году Насалик одолжил $3,3 млн.

Одновременно с этим Дыминский подал заявление об обеспечении иска, в котором просил арестовать недвижимость Насалика, а именно: квартиру площадью 287,7 кв. м в Киеве, жилой дом площадью 561,4 кв. м и земельный участок (1 510 кв. м) в Козине (Киевская область).

Суд частично удовлетворил ходатайство Дыминского и наложил арест на квартиру и жилой дом. Срок действия решения суда - до 26 июля 2020 года.