02.08.17 15:503350
Суд арестовал недвижимость министра энергетики
|16.08.17 12:05
|74
|0
Дом и квартиру Насалика арестовали по ходатайству Дыминского.
Дом и квартиру Насалика арестовали по ходатайству Дыминского.
Печерский районный суд Киева арестовал квартиру и жилой дом министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по ходатайству бизнесмена, президента футбольного клуба Карпаты Петра Дыминского.
Об этом говорится в материалах суда, передают Українські новини.
Как отмечается, Дыминский подал в суд иск о взыскании задолженности с Насалика по договору займа (сумма задолженности в решении суда не указана).
Согласно сообщениям СМИ, в 2014 году Насалик одолжил $3,3 млн.
Одновременно с этим Дыминский подал заявление об обеспечении иска, в котором просил арестовать недвижимость Насалика, а именно: квартиру площадью 287,7 кв. м в Киеве, жилой дом площадью 561,4 кв. м и земельный участок (1 510 кв. м) в Козине (Киевская область).
Суд частично удовлетворил ходатайство Дыминского и наложил арест на квартиру и жилой дом. Срок действия решения суда - до 26 июля 2020 года.