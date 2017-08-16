Сенкевич собрал совещание с официальными лицами "Укргазбанка"

16.08.17 16:58Сколько просмотров этой статьи91Сколько комментариев этой статьи0

Александр Сенкевич провел совещание с представителями «Укргазбанка» по привлечению кредита на закупку автобусов для Николаева

Об этом во вторник, 15 августа, он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Как уже сообщалось ранее, городские власти вместе с Европейским Банком Реконструкции и Развития работают над приобретением новых единиц электротранспорта и развития троллейбусной сети в Николаеве.

Также я информировал горожан, параллельно ведутся переговоры по приобретению для города автобусов большой вместимости, чтобы у нас была возможность улучшить транспортное сообщение с такими отдаленными районами, как Варваровка, Коренихи, Матвеевка, Терновка, Корабельный район.

Сегодня у меня прошло предварительное совещание с ПАО «Укргазбанк», в ходе которой обсуждались возможности привлечения кредитных средств. Речь идет о 200 млн грн. на закупку транспорта на сжигаемом топливе", - сообщил Александр Сенкевич.

Также мэр отметил, что на данный момент кредит украинского банка рассматривается под процентную ставку 17%, что является для городских властей непривлекательным предложением. Однако при заказе автобусов белорусского предприятия «МАЗ» городские власти будут иметь возможность получить компенсацию в размере 8% кредита от Правительства Республики Беларусь.

"Рабочая ставка может составлять 9% годовых, а это уже очень интересно, если учесть, что речь идет о кредите в гривнах. Плюс - это процентная ставка плавающая и зависит от индекса UIRD12M (индикативная ставка Украинский индекса ставок), который сегодня уменьшается.

То есть, уже сейчас мы можем говорить, что рассматривается кредит на 5 лет со ставкой 9% годовых, при котором первоначальный платеж составляет 20%.

Понятно, что это только начало переговоров, а еще у нас впереди работа с Европейским Инвестиционным Банком, который предлагает очень интересные процентные ставки, однако этот кредит - в евро.

В любом случае работа над закупкой транспорта на сжигаемом топливе продолжается и уверен, что в ближайшее время у нас появится дорожная карта - с кем мы будем работать в этом направлении", - резюмировал Александр Сенкевич.

Информирует "Без табу**

Похожие новости

16.08.17 18:20Сенкевич дал комментарий по поводу празднования Дня города

09.08.17 11:08Над совершенствованием процедуры контроля за благоустройством территорий работают в Николаеве

14.07.17 20:21«Должен быть коммунальным», - Александр Сенкевич рассказал про этапы реформирования городского транспорта

23.02.17 13:15Перший заступник мера Миколаєва Гайдаржи написав заяву на звільнення

09.02.17 13:05Новые подомовые тарифы для николаевцев завысили из-за ошибок и нарушений

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Среда, 16.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00На Николаевщине мужчина хранил дома оружие и наркотики

20:42Народний синоптик прогнозує ще дві хвилі похолодання до кінця серпня

20:21З японського зоопарку втекла черепаха. За два тижні вона просунулася на 140 метрів

20:04В Николаевской области значительно вырос уровень преступности среди подростков

19:50Uber запустится в еще одном украинском городе

19:28Названа сумма, которую отдает каждый украинец на содержание Верховной Рады

19:10Пропавшую мать с ребенком нашли николаевские полицейские

18:50Рівень безробіття в Україні зменшився до 1,2% - Держстатистики

18:32Порошенко распорядился провести расследование ситуации с ракетными двигателями

18:20Сенкевич дал комментарий по поводу празднования Дня города

18:04Яценюк стал совладельцем известного телеканала

17:45Гройсман заявив, що пенсійна реформа – під загрозою знищення

17:34Около 2000 детей с инвалидностью остались без лекарств в Николаеве

17:16На ЧАЕС запустять завод з переробки рідких радіоактивних відходів

16:58Сенкевич собрал совещание с официальными лицами "Укргазбанка"

16:44Киев назван одним из худших городов для жизни по версии The Economist

16:32Сериал Моя прекрасная няня на украинском шокировал аудиторию

16:20Депутаты хотят разорвать договор с «LNK energy» на добычу биогаза в угоду «Николаевоблтеплоэнерго»

16:05Мэрия Николаева бессильна перед детскими машинками на Соборной

15:49Создана рабочая группа по выявлению возбудителя холеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

03.08.17 08:023220

Доба в АТО минула без втрат – штаб

03.08.17 08:196140

Дивні жарти "Укрзалізниці": людям продали квитки в неіснуючі вагони

03.08.17 08:303290

Курс валют на 3 августа

03.08.17 08:543150

Где в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

Самые читаемые

05.08.17 10:0817560

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

03.08.17 09:387480

Сегодня Национальный День арбуза в США

03.08.17 15:237440

Какой сегодня православный праздник: 3 августа - День памяти святого пророка Иезекииля

03.08.17 17:007420

В Николаеве проводят санитарную очистку и облагораживают парк «Победа»

 Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама