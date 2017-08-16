Сенкевич собрал совещание с официальными лицами "Укргазбанка"

Александр Сенкевич провел совещание с представителями «Укргазбанка» по привлечению кредита на закупку автобусов для Николаева

Об этом во вторник, 15 августа, он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Как уже сообщалось ранее, городские власти вместе с Европейским Банком Реконструкции и Развития работают над приобретением новых единиц электротранспорта и развития троллейбусной сети в Николаеве.

Также я информировал горожан, параллельно ведутся переговоры по приобретению для города автобусов большой вместимости, чтобы у нас была возможность улучшить транспортное сообщение с такими отдаленными районами, как Варваровка, Коренихи, Матвеевка, Терновка, Корабельный район.

Сегодня у меня прошло предварительное совещание с ПАО «Укргазбанк», в ходе которой обсуждались возможности привлечения кредитных средств. Речь идет о 200 млн грн. на закупку транспорта на сжигаемом топливе", - сообщил Александр Сенкевич.

Также мэр отметил, что на данный момент кредит украинского банка рассматривается под процентную ставку 17%, что является для городских властей непривлекательным предложением. Однако при заказе автобусов белорусского предприятия «МАЗ» городские власти будут иметь возможность получить компенсацию в размере 8% кредита от Правительства Республики Беларусь.

"Рабочая ставка может составлять 9% годовых, а это уже очень интересно, если учесть, что речь идет о кредите в гривнах. Плюс - это процентная ставка плавающая и зависит от индекса UIRD12M (индикативная ставка Украинский индекса ставок), который сегодня уменьшается.

То есть, уже сейчас мы можем говорить, что рассматривается кредит на 5 лет со ставкой 9% годовых, при котором первоначальный платеж составляет 20%.

Понятно, что это только начало переговоров, а еще у нас впереди работа с Европейским Инвестиционным Банком, который предлагает очень интересные процентные ставки, однако этот кредит - в евро.

В любом случае работа над закупкой транспорта на сжигаемом топливе продолжается и уверен, что в ближайшее время у нас появится дорожная карта - с кем мы будем работать в этом направлении", - резюмировал Александр Сенкевич.

Информирует "Без табу**