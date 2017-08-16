Яценюк стал совладельцем известного телеканала

16.08.17 18:04Сколько просмотров этой статьи76Сколько комментариев этой статьи0

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк оказался совладельцем известного украинского телеканала Espreso.TV.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Госреестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Согласно Госреестру, Яценюк входит в состав конечных бенефициаров компании "Астра Финанс", собственника ООО "Голдбери", которая является владельцем телеканала.

Среди конечных бенефициаров "Астра Финанс" также значатся супруга министра внутренних дел Арсена Авакова Инна Авакова и супруга народного депутата Николая Княжицкого (фракция "Народный фронт") Лариса Княжицкая.

Следует отметить, что Яценюк является лидером "Народного фронта", а Аваков был назначен главой МВД по квоте этой партии.

Телеканал Espreso.TV был создан в конце 2013 года. Его учредителями были Лариса Княжицкая и бывший главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко (на сегодня депутат Верховной Рады, фракция "Блок Петра Порошенко").

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