Яценюк стал совладельцем известного телеканала Бывший премьер-министр Арсений Яценюк оказался совладельцем известного украинского телеканала Espreso.TV. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Госреестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Согласно Госреестру, Яценюк входит в состав конечных бенефициаров компании "Астра Финанс", собственника ООО "Голдбери", которая является владельцем телеканала. Среди конечных бенефициаров "Астра Финанс" также значатся супруга министра внутренних дел Арсена Авакова Инна Авакова и супруга народного депутата Николая Княжицкого (фракция "Народный фронт") Лариса Княжицкая. Следует отметить, что Яценюк является лидером "Народного фронта", а Аваков был назначен главой МВД по квоте этой партии. Телеканал Espreso.TV был создан в конце 2013 года. Его учредителями были Лариса Княжицкая и бывший главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко (на сегодня депутат Верховной Рады, фракция "Блок Петра Порошенко"). Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама