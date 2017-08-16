Порошенко распорядился провести расследование ситуации с ракетными двигателями

Президент Украины Петр Порошенко распорядился провести расследование по ситуации с ракетными двигателями, которая описана в материале издания New York Times.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Поручил безотлагательно, под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и с привлечением Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля, а также ГП "Южмаш" и КБ "Южное", провести тщательное и всестороннее расследование ситуации и доложить о результатах в течение трех дней", - сообщил он.

Порошенко также отметил, что Украина дорожит своей деловой репутацией надежного партнера в области защиты и нераспространения ракетно-космических технологий.