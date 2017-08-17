Порошенко вирішив запросити в Україну авторів статті The New York Times

17.08.17 08:34Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Президент Петро Порошенко доручив запросити в Україну авторів статті американського видання The New York Times, які повідомили про нібито постачання Україною ракетних двигунів Північній Кореї.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Доручив запросити авторів статті відвідати Україну для зустрічей з українськими партнерами, які несправедливо потрапили під безпідставні підозри. Це був би правильний крок з боку поважного видання, яке відповідально ставиться до довіри своєї читацької аудиторії", - йдеться у повідомленні.

Порошенко також подякував виданню за за привернуту в світі увагу до потенціалу ракетно-космічного комплексу України.

"Вдячний редакції видання The New York Times за привернуту в світі увагу до потенціалу ракетно-космічного комплексу України. Елегантний, хоча і не найбільш вдалий спосіб", - написав український гарант.

Але при цьому наголосив, що "ракетні технології ми не передаємо, а міжнародний режим нерозповсюдження зберігаємо і підтримуємо - відповідально"

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