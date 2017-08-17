03.08.17 11:517040
Порошенко вирішив запросити в Україну авторів статті The New York Times
|17.08.17 08:34
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Президент Петро Порошенко доручив запросити в Україну авторів статті американського видання The New York Times, які повідомили про нібито постачання Україною ракетних двигунів Північній Кореї.
Президент Петро Порошенко доручив запросити в Україну авторів статті американського видання The New York Times, які повідомили про нібито постачання Україною ракетних двигунів Північній Кореї.
Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Доручив запросити авторів статті відвідати Україну для зустрічей з українськими партнерами, які несправедливо потрапили під безпідставні підозри. Це був би правильний крок з боку поважного видання, яке відповідально ставиться до довіри своєї читацької аудиторії", - йдеться у повідомленні.
Порошенко також подякував виданню за за привернуту в світі увагу до потенціалу ракетно-космічного комплексу України.
"Вдячний редакції видання The New York Times за привернуту в світі увагу до потенціалу ракетно-космічного комплексу України. Елегантний, хоча і не найбільш вдалий спосіб", - написав український гарант.
Але при цьому наголосив, що "ракетні технології ми не передаємо, а міжнародний режим нерозповсюдження зберігаємо і підтримуємо - відповідально"