Порошенко вирішив запросити в Україну авторів статті The New York Times Президент Петро Порошенко доручив запросити в Україну авторів статті американського видання The New York Times, які повідомили про нібито постачання Україною ракетних двигунів Північній Кореї. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook. "Доручив запросити авторів статті відвідати Україну для зустрічей з українськими партнерами, які несправедливо потрапили під безпідставні підозри. Це був би правильний крок з боку поважного видання, яке відповідально ставиться до довіри своєї читацької аудиторії", - йдеться у повідомленні. Порошенко також подякував виданню за за привернуту в світі увагу до потенціалу ракетно-космічного комплексу України. "Вдячний редакції видання The New York Times за привернуту в світі увагу до потенціалу ракетно-космічного комплексу України. Елегантний, хоча і не найбільш вдалий спосіб", - написав український гарант. Але при цьому наголосив, що "ракетні технології ми не передаємо, а міжнародний режим нерозповсюдження зберігаємо і підтримуємо - відповідально" Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама