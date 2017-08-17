США ведуть економічну війну з Китаєм - радник Трампа

Головний радник президента США зі стратегічних питань Стів Беннон заявив, що Сполучені Штати ведуть економічну війну з Китаєм.

Про це йдеться в інтерв'ю журналу The American Prospect.

При цьому він зазначив, що політика Китаю щодо КНДР - це лише спроба відволікти увагу.

"Це у всій їх літературі. Вони не соромляться говорити про те, чим займаються. Один із нас буде гегемоном через 25 або 30 років, і це будуть вони, якщо ми продовжимо йти цим же шляхом. Щодо Кореї вони просто відволікають нас. Це показуха", - заявив Беннон.

Він також вважає економічне протистояння з Китаєм найважливішим у політиці США.

"Ми повинні бути маніакально сфокусовані на цьому", - розповідає він журналу.

За словами радника Трампа, через десять років може статися точка заломлення, після якої США, якщо будуть продовжувати свою нинішню політику, вже не зможуть змагатися з Китаєм.