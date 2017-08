Кіберполіції здався хакер через використання його програми у зломі виборів США Про це заявив глава Кіберполіції України Сергій Демедюк, передає The New York Times. За словами Демедюка, хакер сам з'явився в поліцію, але не був заарештований. У матеріалі The New York Times стверджується, що Profexer прийшов в поліцію в січні 2017 року, коли він перестав брати участь у профільних форумах. Українська влада, зі свого боку, надала агентам ФБР, які знаходяться в Києві, можливість поспілкуватися з хакером. Демедюк додав, що, за словами Profexer, він створював свою програму P.A.S. web shell "не для тих цілей, для яких її використовували". NYT пише, що прямих свідчень того, що Profexer навмисно працював на російську розвідку, немає. Співпраця США та України з приводу зломів, як зазначає газета, також дозволило встановити, що шкідлива програма Sofacy використовувалася і для атаки на ЦВК України в 2014 році, і для злому Демократичної партії в 2016 році Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама