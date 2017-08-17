Стало відомо, скільки депутати “заплатили” за прогули засідань Ради

За інформацією КВУ, за сім місяців поточного року, із зарплати народних депутатів вирахували 3,5 млн гривень за відсутність на засіданнях Верховної Ради.

В той же час, лише 45 народних депутатів відвідали всі засідання парламенту протягом 6-ї сесії. Решта, 377 депутатів, були відсутні на одному, або кількох засіданнях, недоотримавши за це зарплату.

Про це йдеться в повідомленні “Комітету виборців України” в соцмережах з посиланням на дані Апарату Верховної Ради, повідомляє “Народна Правда”

“В результаті нарахування заробітної плати тільки за фактично відпрацьовані дні, за сім місяців 2017 утворилася економія коштів, передбачених на виплату заробітної плати народним депутатам України, в сумі 3549074,32 гривень”, – зокрема йдеться в повідомленні. Серед фракцій і груп гірше за всіх відвідували засідання Ради депутати “Волі народу”. В середньому в залі було зареєстровано 63% депутатів фракції. Показники відвідуваності за іншими фракціями: “Народний фронт” (в середньому 85% фракції зареєстровано), БПП – 84%, Радикальна партія Олега Ляшка, “Батьківщина” – 80%, “Самопоміч” – 73%, “Відродження” – 69%, “Опозиційний блок” – 67%.