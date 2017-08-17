В Нацгвардии назвали небоевые потери в АТО

С начала АТО погибли 126 человек.

Небоевые потери Нацгвардии при выполнении задач в зоне АТО составили 43 человека. С начала АТО в небоевых условиях погибли 126 человек.

Об этом в интервью агентству Украинские новости заявил заместитель командующего Нацгвардии Ярослав Сподар.

"У нас с 2014 года небоевые потери, в том числе, утонувшие военнослужащие, попавшие в ДТП и т.д., составляют 126 человек. Мы потеряли этих людей по разным причинам, там были и болезни, и несчастные случаи, личная неосторожность, бытовые ситуации, дорожно-транспортные происшествия", - пояснил Сподар.

Также он подчеркнул, что небоевые потери при выполнении заданий в зоне АТО составили 43 человека из 198 погибших за время проведения операции.

Рассказал командующий и о случаях суицида среди нацгвардецев.

"У нас намечается четкая тенденция к уменьшению суицидальных случаев. На сегодняшний день мы имеем четыре таких случая за текущий год: один - в зоне АТО, один - на мирной территории, во внеслужебное время, один - в больнице и еще один суицид - в отпуске. При этом в 2015 году было 23 случая, в 2016 году - 15", - добавил Сподар.

https://www.olx.ua/obyavlenie/nastoyaschie-miniki-chihua-hua-IDtTjQy.html#148a6e544f