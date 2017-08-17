Нардепов оштрафовали за прогулы на 3,5 млн

17.08.17 15:34Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Хуже всего посещали заседания депутаты от Воли народа

За семь месяцев 2017 года из заработной платы народных депутатов вычли 3,5 миллиона гривен за пропуски пленарных заседаний Верховной Рады. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Отмечается, что только 45 народных депутатов посетили все заседания Рады. Остальные 377 пропустили одно или несколько заседаний парламента и, соответственно, недополучили часть заработной платы.

Среди фракций и групп Рады хуже всех посещали заседания во время сессии депутаты Воли народа – в зале было зарегистрировано 63% депутатов фракции.

Показатели посещаемости по другим фракциям: Народный фронт – 85%, БПП – 84%, Радикальная партия Олега Ляшко, Батькивщина – 80%, Самопомич – 73%, Видродження – 69%, Оппозиционный блок – 67%.

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