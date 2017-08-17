С начала года в Украине закрылось 500 банковских отделений

В Украине становится меньше банковских отделений. По данными Национального банка, отделения все чаще закрываются в связи с очисткой банковского рынка от неплатежеспособных финансовых учреждений.

Так, согласно информации, обнародованной Национальным банком Украины, в стране количество структурных подразделений разных банков существенно сократилось.

За первые шесть месяцев текущего года в Украине закрылось 500 банковских отделений. По данным Нацбанка, на данный момент в разных регионах по всей стране работают 9,8 тысяч отделений банков.

«Среди основных причин сокращения сетей финансовых учреждений – выведение неплатежеспособных банков с рынка, а также всеобщая оптимизация сети отдельных государственных банков», – говорится в сообщении пресс-службы НБУ. Что касается сотрудников, то в связи с закрытием полутысячи банковских отделений, в первом полугодии работу потеряли около 4,4 тысяч украинцев. Согласно статистике Национального банка, в банковском секторе сейчас работают 135,7 тысяч сотрудников.

Отметим, что начиная с 2014 года Национальный Банк Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц вывели с банковского рынка страны более 90 банков.