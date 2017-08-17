Германия дала Киеву €280 тысяч на обучение чиновников

17.08.17 19:09Сколько просмотров этой статьи89Сколько комментариев этой статьи0

Так, около 200 госслужащих, журналистов пройдут квалифицированное обучение.

Немецкая правительственная компания Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH по поручению Министерства экономического развития и сотрудничества Германии выделила Киеву 280 тысяч евро для реализации проекта Kyiv Smart City 2020 – трансформации Киева в "умный" город. Об этом сообщает КГГА.

В рамках концепции Kyiv Smart City 2020 около 200 государственных служащих, журналистов и представителей общественности пройдут квалифицированное обучение для компетентного пользования порталом Открытый бюджет.

Сообщается, что возможности этого портала будут способствовать получению информации о распределении бюджетных ассигнований и исполнении бюджета отдельными его распорядителями с их позиционированием на карте Киева.

Также он предоставит доступ к информации о доходах, полученных от сдачи в аренду или других способов использования муниципальной собственности.

Все это позволит лучше бороться с коррупцией и создавать условия для прозрачности управления бюджетными средствами Киева, а также повысит кадровый потенциал сотрудников муниципалитета.

Завершение реализации всех мероприятий запланировано на начало 2018 года.

Похожие новости

28.07.17 18:00Берлинцу вернули забытый на улице килограмм золота

11.07.17 18:15В Киеве у мужчины отобрали 500 тыс. гривен

16.06.17 20:00Стало известно, чем владеет нардеп Барна, протаранивший киевский трамвай

11.03.17 14:05Сдача с 500: украинцев предупреждают о хитрых мошенниках

27.04.12 21:55Немецкий дипломат приятно удивлен николаевскими портами

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Четверг, 17.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Вы должны по максимуму: в Николаеве Гройсман призвал губернаторов и мэров обновлять технику и качественно убирать дороги

20:50АТОшников планировали обвинить в российских терактах

20:35В Украине продолжает дорожать свинина

20:20Украина и Турция могут расширить сотрудничество на авиационном рынке

20:05Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

19:50Богатейший житель Африки готов инвестировать до 50 млрд долларов в возобновляемую энергетику в Европе и США

19:41Как в Украине в октябре повысят пенсии: кому незаметная прибавка, а кому 1000 гривен

19:24В Украине раскопали оборонительную стену времен средневековья

19:09Германия дала Киеву €280 тысяч на обучение чиновников

18:41«Его избрали жители Николаева и вам давать оценку», – Гройсман о инициируемом импичменте Сенкевичу

18:26Премьер-министр Владимир Гройсман на закрытом совещании указал Сенкевичу на запущенность города

18:11Украинские нейрохирурги провели уникальную операцию на мозге

17:58На николаевском «НИБУЛОНе» Гройсман уклончиво ответил о затоплении Бугского Гарда

17:43На въезде в Новый Буг установят «гражданский блок-пост», чтобы не пропускать большегрузы

16:40С начала года в Украине закрылось 500 банковских отделений

16:20Мужчина на Крещатике передумал прыгать с отеля

16:04Работники завода им. 61 коммунара пришли под ОГА, чтобы вручить требования по зарплате лично Гройсману

15:34Нардепов оштрафовали за прогулы на 3,5 млн

15:21В Нацгвардии назвали небоевые потери в АТО

15:05Названы самые дешевые туристические направления для жителей СНГ

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

04.08.17 08:043280

Доба в АТО: бойовики 21 раз порушили "тишу"

04.08.17 08:193440

Николаевец бросил автомобиль на трамвайных путях

04.08.17 08:323720

США мають надати Україні статус основного союзника поза НАТО - Карпентер

04.08.17 09:124000

Когда в Украине спадет жара: прогнозы синоптиков

Самые читаемые

05.08.17 10:0820990

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

04.08.17 10:457260

Сегодня день Национальной полиции Украины

04.08.17 13:327190

В Николаеве планируют провести благотворительную акцию

04.08.17 14:346930

Польза и вред персиков для организма человека

 Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама