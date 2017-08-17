Богатейший житель Африки готов инвестировать до 50 млрд долларов в возобновляемую энергетику в Европе и США

17.08.17 19:50Сколько просмотров этой статьи88Сколько комментариев этой статьи0

Миллиардер Алико Данготе заинтересован в инвестициях в новые рынки. Его привлекают европейский и американский энергетический сектора.

Бизнесмен из Нигерии Алико Данготе к 2025 году намерен вложить от 20 млрд до 50 млрд долларов в возобновляемые источники энергии и нефтяную промышленность в Европе и США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Первые инвестиции в эти регионы 60-летний миллиардер готов направить в 2020 году. Но сначала он хочет закончить создание сельскохозяйственных проектов на 5 млрд и строительство нефтеперерабатывающего завода стоимостью 11 млрд долларов в Нигерии. Бизнесмен отметил, что начиная с 2020 года, 60% будущих инвестиций его компании будут расположены за пределами Африки.

«Начиная с 2020 года 60% наших будущих инвестиций будут за пределами Африки, так что у нас может быть баланс. На мой взгляд, возобновляемые источники энергии — это путь вперед и будущее. Мы рассматриваем нефтехимическую отрасль, но также можем инвестировать и в другие компании», — заявил Алико Данготе.

По данным Индекса миллиардеров Bloomberg, состояние Данготе составляет 11,9 млрд долларов. Бизнесмен активно расширяет деятельность: на сегодня его компания Dangote Group имеет активы в 18 странах Африки. Также она готовится покорять азиатский рынок.

Инвестировать в нефтяную промышленность Данготе начал в 2013 году когда стартовало строительство нефтяного завода в Лагосе. Комплекс станет одним из крупнейших в мире, он начнет работать в 2018 году.

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