Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

17.08.17 20:05Сколько просмотров этой статьи147Сколько комментариев этой статьи0

Предприятия планирует проводить техническое обслуживание и окраску самолетов.

Входящее в госконцерн «Укроборонпром» госпредприятие «410 завод ГА» (Киев) в 2018-2019 годах планирует начать предоставление услуг по техническому обслуживанию западной гражданской авиатехники.

Об этом говорится в сообщении «Укроборонпрома».

«Госпредприятие «Завод 410 ГА» в ближайшие 2 года планирует ремонтировать и технически обслуживать агрегаты самолетов в секторе мировых лидеров авиастроения: Boeing и Airbus», — сказано в сообщении.

Сейчас предприятие ведет переговоры о сотрудничестве с компанией Airbus по техническому обслуживанию и ремонту самолетов компании.

В рамках сотрудничества с компанией Boeing силами предприятия и с привлечением инвесторов планируется провести техническое обслуживание и окраски самолетов семейства Boeing-737. Начать планируется с пяти самолетов в год, а к 2024 году этот объем постепенно увеличится до 40 самолетов в год.

На завершающем этапе находится работа по подписанию соглашений с Robinson Helicopter Company. В ближайшее время предприятие станет сертифицированным сервисным центром по обслуживанию вертолетов такого класса.

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