Украина и Турция могут расширить сотрудничество на авиационном рынке

17.08.17 20:20Сколько просмотров этой статьи91Сколько комментариев этой статьи0

Между турецкими и украинскими транспортными компаниями не существует жесткой конкуренции.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прерывал отпуск на турецком побережье для переговоров с делегацией турецких чиновников транспортной отрасли, которые прибыли из Стамбула.

Как сообщают СМИ, на заседании, которое проходило за закрытыми дверями, присутствовали представители аэропорта «Ататюрк», генеральный директор компании Atlas Global, а также заместитель председателя и генеральный директор авиакомпании Turkish Airlines.

Отмечается, что переговоры были инициированы украинской стороной.

Как рассказал один из источников, будет создана транзитная точка для украинских пассажиров в «Ататюрке».

Один из экспертов в транспортной отрасли отметил, что между турецкими и украинскими транспортными компаниями не существует жесткой конкуренции, поэтому вопрос относительно разделения рынка вряд ли обсуждался.

Не исключено также, что речь шла о совместные инфраструктурные проекты на территории Украины.

Хотя точные детали переговоров еще не раскрыты, неформальность и непосредственность совещания свидетельствуют о важности и актуальности обсуждаемых вопросов.

Аэропорт «Ататюрк» является третьим по величине аэропортом в Европе по количеству пассажиров. Согласно текущим прогнозам, к концу 2017 года он будет обслуживать около 90 миллионов человек в год.

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