ВСУ открыл дело по запрету соцсетей России

18.08.17 15:19Сколько просмотров этой статьи80Сколько комментариев этой статьи0

Об этом говорится в постановлении суда от 9 августа

Верховный Суд Украины открыл производство по иску о запрете соцсетей по указу президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Страна, ссылаясь на постановление суда от 9 августа 2017 года, размещенном в реестре судебных решений.

Отмечается, что в деле два истца – Вадим Гладчук и общественная организация Автономная Адвокатура.

"Открыть производство по делу по иску ЛИЦО_1 и общественной организации Автономная Адвокатура к Президенту Украины Порошенко П.А. о признании частично незаконным и отмене указа для пересмотра Верховным Судом Украины постановления Высшего административного суда Украины от 29 июня 2017 года", – сказано в документе.

Верховный суд также постановил истребовать дело из Высшего административного суда Украины. А копию своего постановления направить в ВАСУ и заявителям.

Напомним, ранее иск в ВАСУ о признании неправомочным указа президента о запрете в Украине российских социальных сетей подавал студент Киево-Могилянской академии Никита Евстифеев. Но суд отказался отменять запрет российских соцсетей.

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