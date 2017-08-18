В Укроборонпроме нашли нарушения на полмиллиарда

18.08.17 16:41Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Самые большие нарушения выявлены в компании Укрспецэкспорт.

Проведенная на Государственном концерне Укроборонпром проверка выявила факты финансовых нарушений и неэффективного управления ресурсами на 557 млн грн. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает Экономическая правда со ссылкой на письмо Государственной аудиторской службы в адрес Минэкономразвития.

Сообщается, что в течение 2014-2016 годов были проведены государственные финансовые аудиты и ревизии деятельности двенадцати предприятий-участников Укроборонпрома.

По результатам проверок были выявлены факты финансовых нарушений и неэффективного управления ресурсами на 557,8 млн гривен. Среди них реализация продукции по ценам ниже их себестоимости, невыполнения договорных обязательств, что приводило к образованию долгов и штрафов.

Самые большие нарушения выявлены в компании Укрспецэкспорт и на ее дочерних предприятиях: Промоборонэкспорт, Укринмаш, Таско-экспорт, Прогресс, Спецтехноэкспорт, Укроборонсервис.

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