Теракт в Барселоне: задержан четвертый

Данных об арестованном пока нет

Полиция арестовала четвертого подозреваемого в совершении терактов в Испании. Об этом сообщает El Pais.

Пока данных об арестованном нет.

Тем временем Sky News сообщает об идентификации первой жертвы теракта. Это 35-летний итальянец, который во время атаки гулял вместе со своей женой и двумя детьми.

Напомним, вечером в четверг, 17 августа, в Барселоне произошел теракт: фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла. Погибли 13 человек, более 100 пострадали.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.