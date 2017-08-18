04.08.17 19:353050
Теракт в Барселоне: задержан четвертый
|18.08.17 17:20
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Данных об арестованном пока нет
Данных об арестованном пока нет
Полиция арестовала четвертого подозреваемого в совершении терактов в Испании. Об этом сообщает El Pais.
Пока данных об арестованном нет.
Тем временем Sky News сообщает об идентификации первой жертвы теракта. Это 35-летний итальянец, который во время атаки гулял вместе со своей женой и двумя детьми.
Напомним, вечером в четверг, 17 августа, в Барселоне произошел теракт: фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла. Погибли 13 человек, более 100 пострадали.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.