СБУ предупредила о новой мощной хакерской атаке

18.08.17 20:30Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

Спецслужба ожидает вторую волну кибератак

Служба безопасности Украины предупредила о возможной новой кибератаке на сети украинских учреждений и предприятий. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает пресс-центр ведомства. Так, в СБУ напомнили о масштабной кибератаке с использованием вредоносного программного обеспечения Petya, которая началась 27 июня.

"При анализе последствий и предпосылок этой атаки было установлено, что ей предшествовал сбор данных о предприятиях Украины с последующим их сокрытием в файлах cookies и отправкой на командный сервер. Специалисты СБУ предполагают, что именно эта информация и была целью первой волны кибератаки и может быть использована настоящими инициаторами как для проведения киберразведки, так и в целях дальнейших деструктивных акций", – говорится в сообщении.

В ведомстве не исключили вероятности того, что атака вирусом Petya была подготовительной фазой для реализации второй волны атакующих действий путем перехвата реквизитов управления доступом.

Учитывая это, СБУ рекомендует провести такие действия:

– осуществить обязательную смену пароля доступа пользователя krbtgt;

– осуществить обязательную смену паролей доступа ко всем без исключения учетных записей в подконтрольной доменной зоне ИТС;

– осуществить смену паролей доступа к серверному оборудованию и программам, которые функционируют в ИТС;

– на выявленных скомпрометированных ПЭВМ осуществить обязательную смену всех паролей, которые хранились в настройках браузеров;

– повторно осуществить смену пароля доступа пользователя krbtgt; – перезагрузить службы KDC.

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