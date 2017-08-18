СБУ предупредила о новой мощной хакерской атаке
|18.08.17 20:30
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Спецслужба ожидает вторую волну кибератак
Служба безопасности Украины предупредила о возможной новой кибератаке на сети украинских учреждений и предприятий. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает пресс-центр ведомства.
Так, в СБУ напомнили о масштабной кибератаке с использованием вредоносного программного обеспечения Petya, которая началась 27 июня.
"При анализе последствий и предпосылок этой атаки было установлено, что ей предшествовал сбор данных о предприятиях Украины с последующим их сокрытием в файлах cookies и отправкой на командный сервер. Специалисты СБУ предполагают, что именно эта информация и была целью первой волны кибератаки и может быть использована настоящими инициаторами как для проведения киберразведки, так и в целях дальнейших деструктивных акций", – говорится в сообщении.
В ведомстве не исключили вероятности того, что атака вирусом Petya была подготовительной фазой для реализации второй волны атакующих действий путем перехвата реквизитов управления доступом.
Учитывая это, СБУ рекомендует провести такие действия:
– осуществить обязательную смену пароля доступа пользователя krbtgt;
– осуществить обязательную смену паролей доступа ко всем без исключения учетных записей в подконтрольной доменной зоне ИТС;
– осуществить смену паролей доступа к серверному оборудованию и программам, которые функционируют в ИТС;
– на выявленных скомпрометированных ПЭВМ осуществить обязательную смену всех паролей, которые хранились в настройках браузеров;
– повторно осуществить смену пароля доступа пользователя krbtgt;
– перезагрузить службы KDC.