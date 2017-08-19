Стало відомо, коли пройдуть найближчі вибори в Україні

19.08.17 08:42Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

ЦВК повідомила про визначення дати виборів в об’єднаних територіальних громадах.

Вони відбудуться в кінці жовтня 2017 року у 202 об’єднаних територіальних громадах. Центральна виборча комісія (ЦВК) України в п’ятницю, 18 серпня, призначила перші вибори глав і депутатів в 202 об’єднаних територіальних громадах, повідомляє Народна Правда з посиланням на прес-службу комісії.

ЦВК призначила вибори на 29 жовтня 2017 року і оголосила про початок виборчого процесу 9 вересня 2017 року. За відповідну постанову проголосували 12 присутніх членів комісії.

Зокрема, у Вінницькій області відбудуться вибори в 9 ОТГ, у Волинській – 19 ОТГ, в Дніпропетровській – 19 ОТГ, в Донецькій – 2 ОТГ, в Житомирській – 13 ОТГ, Закарпатській – 1 ОТГ, Запорізькій – 10, Івано-Франківській – 8, в Київській – 4 ОТГ, в Кіровоградській – 6 ОТГ, в Луганській – в 4 ОТГ, у Львівській – 8, в Миколаївській – 1, в Одеській – в 11 ОТГ, в Полтавській області – 12 ОТГ, в Рівненській – в 5, в Сумській – в 9 ОТГ, в Тернопільській – в 4, в Харківській – в 7, в Херсонській області – в 10, у Хмельницькій – в 7, у Черкаській – 15, у Чернівецькій – в 4 ОТГ, в Чернігівській – в 14 ОТГ .

Всього в перших виборах в 202 громадах 29 жовтня участь зможуть взяти 1 млн 360 тис. чоловік, тобто 4% всіх виборців України.

Похожие новости

25.07.17 16:52Дональд Трамп разразился громким обвинением в адрес Украины

18.06.17 09:15Порошенко vs Тимошенко: украинцы озвучили, кого хотят видеть новым президентом

10.04.17 15:04Украина осудила выборы в Южной Осетии

06.04.17 20:16Яценюк считает Гройсмана лучшим премьер-министром

25.03.17 15:26Саакашвили сделал громкое заявление

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017
Результаты предыдущего розыгрыша:
РРРЗ 253583, РРРК 253527, РРРК 253666

Суббота, 19.08.2017

Закругление верхнее-левое

11:38С 20 августа в Николаевской области будет запрещен вылов раков

11:09За неделю Николаев пополнился 96 младенцами

10:48На пороге синоптических изменений: украинцам сделали серьезное предупреждение

10:20Сегодня Яблочный Спас

10:00Анатолий Ильиченко готов подарить свое гражданство Саакашвили

09:39У топ-5 найвідповідальніших нардепів увійшов Вадатурський

09:13Курс валют на 19 августа

09:00Центр занятости получил 169 вакансий от Ольшанской объедененной территориальной общины

08:42Стало відомо, коли пройдуть найближчі вибори в Україні

08:20Холера в николаевских реках не подтвердилась

08:02АТО: Основним епіцентром протистояння і далі залишається Авдіївська промзона

 18.08

21:00У Миколаєві на ринку побили журналістів трьох українських ЗМІ

20:45Из звезд только Сенкевич и ярмарка: как в Николаеве пройдет День Независимости

20:30СБУ предупредила о новой мощной хакерской атаке

20:18Лоукост-террор. ИГИЛ продолжает атаковать Европу

19:57Антисанитария, мухи, грубые продавщицы или в Николаеве проверили Центральный рынок (фото)

19:27Рейды по николаевским магазинам и рынкам вместе с Максимом Несмияновым

19:12После визита в Николаевскую область Гройсман призвал вправить мозги чиновникам и контролерам

19:00Директор николаевского КП «Центр защиты животных» уверяет, что СМИ лгут (видео)

18:52Известно, сколько семей в Украине получают жилищные субсидии

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

05.08.17 11:564340

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

05.08.17 12:113130

Українців попередили про нове погодне потрясіння

05.08.17 12:265790

Как спастись от жары, если нет кондиционера: 10 советов

05.08.17 12:493030

Смертельное ДТП в Турции: есть погибшие и раненые

Самые читаемые

17.08.17 20:057570

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

06.08.17 19:067340

Американского ведущего отстранили от работы за фото гениталий

06.08.17 19:247040

Голливудская пара приехала в Украину

06.08.17 09:276720

15 минут езды от Николаева и вы в сказке

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017 Результаты предыдущего розыгрыша:
РРРЗ 253583
РРРК 253527
РРРК 253666

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама