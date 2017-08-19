Стало відомо, коли пройдуть найближчі вибори в Україні

ЦВК повідомила про визначення дати виборів в об’єднаних територіальних громадах.

Вони відбудуться в кінці жовтня 2017 року у 202 об’єднаних територіальних громадах. Центральна виборча комісія (ЦВК) України в п’ятницю, 18 серпня, призначила перші вибори глав і депутатів в 202 об’єднаних територіальних громадах, повідомляє Народна Правда з посиланням на прес-службу комісії.

ЦВК призначила вибори на 29 жовтня 2017 року і оголосила про початок виборчого процесу 9 вересня 2017 року. За відповідну постанову проголосували 12 присутніх членів комісії.

Зокрема, у Вінницькій області відбудуться вибори в 9 ОТГ, у Волинській – 19 ОТГ, в Дніпропетровській – 19 ОТГ, в Донецькій – 2 ОТГ, в Житомирській – 13 ОТГ, Закарпатській – 1 ОТГ, Запорізькій – 10, Івано-Франківській – 8, в Київській – 4 ОТГ, в Кіровоградській – 6 ОТГ, в Луганській – в 4 ОТГ, у Львівській – 8, в Миколаївській – 1, в Одеській – в 11 ОТГ, в Полтавській області – 12 ОТГ, в Рівненській – в 5, в Сумській – в 9 ОТГ, в Тернопільській – в 4, в Харківській – в 7, в Херсонській області – в 10, у Хмельницькій – в 7, у Черкаській – 15, у Чернівецькій – в 4 ОТГ, в Чернігівській – в 14 ОТГ .

Всього в перших виборах в 202 громадах 29 жовтня участь зможуть взяти 1 млн 360 тис. чоловік, тобто 4% всіх виборців України.