05.08.17 11:564340
У топ-5 найвідповідальніших нардепів увійшов Вадатурський
|19.08.17 09:39
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За результатами дослідження рівня відповідальності народних депутатів, проведеного порталом “Слово і Діло”, найефективнішими парламентарями стали члени фракції Блоку Петра Порошенко.
За результатами дослідження рівня відповідальності народних депутатів, проведеного порталом “Слово і Діло”, найефективнішими парламентарями стали члени фракції Блоку Петра Порошенко.
До топ-5 відповідальних нардепів за результатами шостої сесії Верховної Ради VIII скликання увійшли Андрій Вадатурський, Руслан Демчак та Микола Кучер.
Рівень відповідальності Андрія Вадаурського склав 65%. 26 обіцянок з 40 вже виконано, інші у стадії виконання. Народний депутат не провалив жодної своєї обіцянки, що також є показником відповідальності.
Переважна більшість обіцянок Вадатурського торкалась проблем 130 округу, що на Миколаївщині.
Зокрема, останніми виконаними обіцянками було облаштування інтерактивних класів у школах округу, облаштування дитячих майданчиків тощо.
Виконання обіцянок Андрієм Вадатурським дозволило йому стати найвідповідальнішим нардепом від Миколаївської області.