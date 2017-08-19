У топ-5 найвідповідальніших нардепів увійшов Вадатурський

19.08.17 09:39Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

За результатами дослідження рівня відповідальності народних депутатів, проведеного порталом “Слово і Діло”, найефективнішими парламентарями стали члени фракції Блоку Петра Порошенко.

До топ-5 відповідальних нардепів за результатами шостої сесії Верховної Ради VIII скликання увійшли Андрій Вадатурський, Руслан Демчак та Микола Кучер.

Рівень відповідальності Андрія Вадаурського склав 65%. 26 обіцянок з 40 вже виконано, інші у стадії виконання. Народний депутат не провалив жодної своєї обіцянки, що також є показником відповідальності.

Переважна більшість обіцянок Вадатурського торкалась проблем 130 округу, що на Миколаївщині.

Зокрема, останніми виконаними обіцянками було облаштування інтерактивних класів у школах округу, облаштування дитячих майданчиків тощо.

Виконання обіцянок Андрієм Вадатурським дозволило йому стати найвідповідальнішим нардепом від Миколаївської області.

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