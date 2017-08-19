У топ-5 найвідповідальніших нардепів увійшов Вадатурський За результатами дослідження рівня відповідальності народних депутатів, проведеного порталом “Слово і Діло”, найефективнішими парламентарями стали члени фракції Блоку Петра Порошенко. До топ-5 відповідальних нардепів за результатами шостої сесії Верховної Ради VIII скликання увійшли Андрій Вадатурський, Руслан Демчак та Микола Кучер. Рівень відповідальності Андрія Вадаурського склав 65%. 26 обіцянок з 40 вже виконано, інші у стадії виконання. Народний депутат не провалив жодної своєї обіцянки, що також є показником відповідальності. Переважна більшість обіцянок Вадатурського торкалась проблем 130 округу, що на Миколаївщині. Зокрема, останніми виконаними обіцянками було облаштування інтерактивних класів у школах округу, облаштування дитячих майданчиків тощо. Виконання обіцянок Андрієм Вадатурським дозволило йому стати найвідповідальнішим нардепом від Миколаївської області. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама